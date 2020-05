Empresa agendará previamente data e horário com os clientes, respeitando todas as recomendações de segurança da OMS

publicado em 20/05/2020

Para organizar a entrega, a Pacaembu dividiu os moradores de acordo com o módulos de construção (4, no total) (Foto: Reprodução/Saev)

Para garantir total segurança aos moradores e colaboradores, a Pacaembu Construtora vai entregar o residencial Vida Nova Votuporanga 4 com data e hora marcada para cada cliente, seguindo todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e evitando aglomeração de pessoas, a partir do próximo dia 26 de maio.As 289 casas do novo bairro planejado foram construídas em continuidade a outros projetos de sucesso da construtora, como os residenciais Vida Nova Votuporanga 1, 2 e 3, na zona Oeste da cidade. A entrega será em estrutura montada no próprio bairro pela Pacaembu, com acesso pela Av. Simão Álvares Carrilho.Para organizar a entrega, a Pacaembu dividiu os moradores de acordo com o módulos de construção (4, no total) e informará os moradores, via aplicativo de mensagens, sobre a data e hora de retirada das chaves. Cada morador receberá uma mensagem de WhatsApp para o agendamento, que será entre os dias 26 e 29 (de terça a sexta-feira). A recomendação será para que o morador vá sozinho retirar as chaves.A expectativa é atender 70 moradores por dia, já que os colaboradores da Pacaembu receberão o proprietário do imóvel individualmente para a retirada das chaves, entre 8h e 17h. Serão 10 atendimentos por hora, em média. As mesas para assinatura e retirada das chaves respeitarão o distanciamento mínimo recomendado de 1,5 metro, e a construtora disponibilizará máscaras e álcool em gel aos clientes.“Sabemos da importância da casa própria, principalmente por conta do momento que o mundo está enfrentando com essa pandemia e as dificuldades ocasionadas por essa crise. Por isso, tomando todas as precauções e medidas necessárias, vamos concretizar os sonhos dessas famílias”, destaca Fred Escobar, diretor comercial da Pacaembu Construtora. “A recomendação é para que todos permaneçam em casa, se puderem, e agora esses votuporanguenses poderão ficar em suas casas próprias, com conforto e qualidade de vida”, completa.O Vida Nova Votuporanga 4, novo bairro planejado da cidade, é entregue com infraestrutura completa, com rede de abastecimento de água, rede coletora de esgoto, galeria de águas pluviais, asfalto, guias, sarjetas, paisagismo, passeio público, rede de energia elétrica/iluminação pública, acessibilidade atendendo à Norma ABNT 9050 e o Centro de Educação Municipal e Escola Infantil (Cemei) “Profª Vandira Figueira da Costa Zacarias”, construída pela Pacaembu e entregue no ano passado como a primeira unidade por meio de Parceria Público-Privada na cidade.A Construtora Pacaembu completou 27 anos de atuação em todo o Estado de São Paulo. Ao longo de sua história, a construtora se especializou na construção de bairros planejados e foi responsável pela comercialização de mais de 55 mil moradias em mais de 40 municípios paulistas. É membro e participa ativamente da ABRAINC (Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias), entidade que reúne as maiores empresas do país do setor da construção civil. Em 2019, pelo quarto ano consecutivo, foi eleita como a maior construtora do Brasil segundo o Ranking da As Maiores da Dinheiro. Recentemente, assinou o 1º contrato de financiamento imobiliário impresso em braille do Brasil em parceria com a Caixa Econômica Federal.