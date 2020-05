A informação é da Secretaria Municipal da Saúde

publicado em 31/05/2020

Mini-hospital do Pozzobon (Prefeitura de Votuporanga)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brA secretária municipal da Saúde, Márcia Reina, informou na tarde deste domingo (31), em entrevista coletiva no Parque da Cultura, que o Mini-hospital Fortunata Germana Pozzobon terá ala especial para atendimento.Márcia destacou que a Secretaria da Saúde trabalhar firme para que as pessoas não necessitem chegar na rede hospitalar, mas para isso é necessário diminuir a transmissão do vírus. “Temos que colaborar neste momento. Todo uns com os outros”, comentou a secretária.