Em declaração nas redes sociais, na noite de ontem, o prefeito de Votuporanga disse que entre o Doria e Bolsonaro ele fica com o presidente

publicado em 21/05/2020

O prefeito João Dado fez ontem uma declaração nas redes sociais sobre o decreto flexibiliza novamente as atividades econômicas

Franclin Duarte

O prefeito João Dado decidiu ontem voltar a flexibilizar atividades comerciais e religiosas no município, por meio de um decreto que referenda as atividades essenciais definidas pelo presidente Jair Bolsonaro. Em entrevista a uma página de notícias logo após a divulgação da decisão, o chefe do Executivo municipal disse que entre o governador e o presidente ele fica com o presidente.

Durante a entrevista Dado anunciou a retomada das atividades que foram derrubadas na sexta-feira (15) por meio de uma liminar do Tribunal de Justiça. Ele disse que sua decisão está sustentada na Constituição Federal e que só agora inventaram que o decreto de um governador vale mais do que o do presidente.

“Começaram a inventar que um decreto do governador vale mais do que o do presidente. Aqui em Votuporanga vale mais o decreto do presidente Jair Bolsonaro. O prefeito conhece muito mais Votuporanga do que um desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo que nem sabe onde fica Votuporanga”, disse Dado.

O prefeito ainda defendeu a postura adotada pelo presidente frente a pandemia do novo vírus e disse irá mandar um ofício ao Ministério da Saúde pedindo que a Hidroxicloroquina seja adotada na rede municipal de Saúde.

“Vou fazer um ofício pedindo os produtos para que possamos oferecer para os nossos pacientes. Não sei por qual outro interesse que seja o governador fala que não vai utilizar a cloroquina no estado de São Paulo, isso é um absurdo. Tem que usar a cloroquina sim, ou então diga para população ‘eu não quero e não vou deixar’. É preciso distribuir o medicamento para as secretarias da Saúde usarem em seus pacientes no início da patologia e não quando ele já está em vias de ser entubado”, completou.

Politicagem

O prefeito disse que a pandemia deve ser enfrentada sem politicagem, o que, para ele, não é o que está acontecendo. “A realidade da pandemia tem que ser enfrentada com inteligência, sem politicagem. Politicagem, infelizmente é o que está acontecendo entre o Governo Federal e o Governo do estado de São Paulo. Entre os dois, eu fico com o presidente Jair Bolsonaro”, afirmou.

Briga