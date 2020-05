O investimento para execução dos trabalhos foi autorizado no gabinete do presidente da Câmara Municipal

publicado em 28/05/2020

(Foto: Da Assessoria)

A Secretaria Estadual dos Transportes e Logística de São Paulo, por meio do DER (Departamento de Estradas de Rodagem) e de empresas concessionárias, encerrou na última semana as obras de revitalização para aumentar a segurança do trevo que dá acesso a cidade vizinha de Parisi, na rodovia Péricles Bellini, a SP 461.O investimento para execução dos trabalhos foi autorizado no gabinete do presidente da Câmara Municipal - vereador Mehde Meidão Slaiman Kanso, em visita do secretário estadual dos Transportes, João Octaviano Machado Neto, após reivindicação apresentada pelo próprio Meidão, para as alterações no trevo, e também do vereador Silvio Carvalho, que pediu a reconstrução da ponte na mesma via.O trevo, que por anos registrou muitos acidentes graves, passou por várias mudanças estruturais para melhorar a visibilidade e a segurança de motoristas que trafegam pelo local.