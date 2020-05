Os fiscais tem a capacidade de avaliar cada situação, segundo o prefeito.

publicado em 31/05/2020

Fiscalização começa segunda-feira (1º) (A Gazeta/Carlos Alberto Silva)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brAinda na coletiva na tarde deste domingo (31), o prefeito João Dado alertou que a partir desta segunda-feira (1º) os fiscais da Prefeitura Municipal estarão nas ruas e multarão que não estiver usando máscara.O chefe do Poder Executivo destacou que o uso de máscara um benefício no combate ao coronavírus, por isso a importância de todas as pessoas estarem utilizando.Os fiscais estarão percorrendo as ruas para fiscalizar. O valor das multas começa em R$ 276 reais e vai até R$ 276 mil. Os fiscais tem a capacidade de avaliar cada situação, segundo o prefeito.