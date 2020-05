As equipes de Votuporanga e da cidade do garoto se uniram para realizar o sonho do pequeno Keslen, de 12 anos

publicado em 28/05/2020

Keslen tem 12 anos, vende sorvete nas ruas de Riolândia para ajudar a compor a renda básica da família (Foto: Reprodução/DISE)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brDe família humilde, dedicada e esforçada, vivendo na cidade de Riolândia, Keslen, com apenas 12 anos de idade, ganhou um presente ontem dos Policiais Civis da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Votuporanga, e também da Delegacia de Polícia Civil da cidade.Um sonho de anos do garoto, uma bicicleta azul, que a família não tinha condições de prestigiá-lo sem que comprometesse a renda que abastece a casa. Criado pela tia, o pequeno Keslen vende sorvetes pelas ruas de Riolândia, destinado a ajudar a estabilidade do lar.Comovidos com a história da criança, os policiais civis decidiram se unir. Compraram a tão sonhada bicicleta de Keslen, exatamente como imaginava, azul. Valdir de Assis Silva, que é o chefe dos investigadores da Dise de Votuporanga, disse que os agentes abraçaram a causa após conhecerem a história do garoto. “Nós nos sensibilizamos com a história dele e resolvemos contribui, deu tudo certo! Ele ficou supercontente!”, contou.A entrega foi feita na sede da Delegacia de Riolândia, com a presença dos policias locais e também de Votuporanga.