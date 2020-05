Salvo algumas exceções, os empresários estão aproveitando a oportunidade para mostrar que estão preparados para a retomada das atividades com a maior segurança possível

publicado em 09/05/2020

Além das medidas obrigatórias, a empresa ainda está fazendo o controle da temperatura de seus clientes

Franclin Duarte

Os comerciantes de Votuporanga aproveitaram a oportunidade nestes três dias de flexibilização e abertura integral do comércio para mostrar que estão preparados para a retomada das atividades de forma segura. Além das medidas obrigatórias, algumas ainda implementaram ações extras.

Na área central o fluxo de pessoas foi intenso. Salvo algumas exceções, o distanciamento social foi respeitado dentro dos estabelecimentos comerciais e nas filas que se formaram do lado de fora, inclusive com demarcação no solo. Funcionários também foram colocados nas portas para limitar a entrada de pessoas, barrar quem estiver sem máscara e higienizar as mãos dos clientes.

Essas medidas fazem parte das obrigações constantes no decreto que permitiu a reabertura. Porém, alguns dos estabelecimentos adotaram medidas extras de segurança, como é o caso da loja A Joia, na rua Amazonas.

A empresa permite a entrada de apenas seis pessoas por vez, e o cliente deve estar de máscara, higienizar as mãos com álcool em gel e passar pela aferição de temperatura corporal por meio de um termômetro digital.