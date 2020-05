Ontem o governador do Estado de São Paulo, João Doria, anunciou a prorrogação da quarentena até o dia 31 de maio

publicado em 09/05/2020

Governador João Doria e o deputado estadual Carlão Pignatari; quarentena continua

Logo que o governador do Estado de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou a prorrogação da quarentena até o dia 31 de maio, o jornal A Cidade buscou ouvir o deputado votuporanguense Carlão Pignatari (PSDB), líder de Doria da Assembleia Legislativa de SP.

De acordo com o parlamentar, o governador irá anunciar medidas de flexibilização para as regiões do estado. “Conforme anunciado hoje durante a coletiva de imprensa, o Governo está se preparando para anunciar a flexibilização por regiões no momento oportuno, no momento em que os dados apresentados derem mais segurança”, disse o legislador.

Ontem o governador anunciou que possibilidade de flexibilização da quarentena em São Paulo está suspensa em todos os 645 municípios paulistas até 31 de maio. A prorrogação se deve ao ritmo acelerado de contágio do coronavírus e o aumento crítico no total de infectados e de mortes por Covid-19, com risco iminente de colapso no sistema de saúde.



“Como governador de São Paulo, eu gostaria de dar uma notícia diferente, mas o cenário é desolador. Teremos que prorrogar a quarentena até o dia 31 de maio. Queremos em breve poder anunciar a retomada gradual da economia, como está previsto no Plano São Paulo”, falou.

Ele acrescentou: “o pior cenário é o que alia mortes e recessão. Adotar a quarentena, como fizemos aqui em São Paulo, não é uma tarefa fácil. Mas trata-se de proteger vidas no momento mais difícil e crítico da história deste país. A nossa decisão de prorrogar a quarentena é a decisão pela vida”.