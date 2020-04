Governador prorrogou a quarentena até 10 de maio, mas municípios têm autonomia para regulamentar isolamento

publicado em 18/04/2020

Doria anunciou prorrogação da quarentena para todo o estado; Prefeitura não respondeu se seguirá ou não a medida

Franclin Duarte

franclin@acidadevotuporanga.com.br

A Prefeitura de Votuporanga também não se manifestou sobre se seguirá ou não o decreto do governador João Doria (PSDB), que prorrogou a quarentena no estado de São Paulo até o dia 10 de maio, como medida de contenção ao avanço do coronavírus. Como lembrado ontem pelo jornal A Cidade, o STF (Supremo Tribunal Federal) deu autonomia aos prefeitos para regulamentarem o isolamento social.

Na contramão dos demais municípios da região, como Jales, Rio Preto e por último Fernandópolis, o prefeito João Dado (PSD) não anunciou nenhuma medida para atender a reivindicação dos comerciantes locais. Anteontem a ACV (Associação Comercial de Votuporanga) chegou a se reunir com ele para pedir alternativas para a economia do município, mas até o fechamento desta edição nenhum decreto foi publicado nesse sentido.

“Levamos ao prefeito a realidade dos comerciantes de Votuporanga, que é preocupante. Por isso, temos que encontrar alternativas que ajudem a manter a sustentabilidade dos negócios, já que as vendas foram afetadas, com a suspensão do atendimento presencial”, destacou Valdeci Merlotti, presidente da ACV, após o encontro com Dado.

Prorrogação

O governador de São Paulo, João Doria, anunciou a prorrogação da quarentena em todo o estado de São Paulo até 10 de maio. A medida foi validada pelo Comitê de Contingência do Coronavírus e vale para os 645 municípios.

São Paulo está sob medidas de isolamento social desde 22 de março. Até agora, o governador decretou períodos de 15 dias de quarentena. Somente serviços essenciais estão autorizados a funcionar.

“Aqui nós não brigamos com a ciência, nós respeitamos a ciência. E a orientação da ciência foi para prorrogarmos a quarentena até o dia 10 de maio”, disse Doria.