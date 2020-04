Até os bancos das praças foram interditados para evitar que pessoas se sentem

publicado em 09/04/2020

Parques, praças e até os bancos das praças foram interditados

A Prefeitura de Fernandópolis interditou na tarde ontem todas as praças e parques da cidade para evitar aglomerações. Representantes das secretarias municipais de Obras, Trânsito e da Defesa Civil utilizaram fitas e tapumes até nos bancos das praças para evitar que as pessoas sentem.

Em nota, secretaria de Comunicação da cidade vizinha, pediu a compreensão da população em especial dos idosos, que são os mais vistos nas praças não só de lá, como aqui também.