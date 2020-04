Na tarde desta quarta-feira (22), mais de 15 pessoas estavam caminhando no local, além de outras cinco de bicicleta

publicado em 22/04/2020

Pessoas desrespeitando a interdição do Parque da Cultura (Foto: A Cidade)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brMuitas pessoas seguem desrespeitando a interdição do Parque da Cultura de Votuporanga. Na tarde desta quarta-feira (22), mais de 15 pessoas estavam caminhando no local, além de outras cinco de bicicleta.As faixas de interdição estão todas caídas e também não havia fiscais no local. Foi observado que pessoas caminhavam tranquilamente pelo local.A Defesa Civil de Votuporanga, da Secretaria Municipal da Cidade, interditou o Parque da Cultura, complexo formado pelo Centro de Lazer do Trabalhador “Oscar Bottura” e Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfalgali” no dia 9 de abril. O isolamento do local tem como objetivo a proteção da Saúde Pública em decorrência da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). O local está interditado para o uso da população, incluindo quadras de esportes, parquinho infantil e pistas de caminhada e ciclismo.O trabalho da Defesa Civil foi realizado em conjunto com as Secretarias da Cidade, de Trânsito, Transporte e Segurança e da Cultura e Turismo visando a proteção da saúde pública. A ação de interdição conta ainda com apoio da Polícia Militar que atuará no local para que não ocorra aglomerações como as que vinham ocorrendo nos últimos dias.