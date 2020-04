Número, que só vinha aumentando, teve grande queda nos últimos dias com resultados de exames

publicado em 12/04/2020

Profissionais da saúde pedem para que a população fique em casa por eles

Franclin Duarte

franclin@acidadevotuporanga.com.br

De acordo com o último Boletim Epidemiológico divulgado pela Prefeitura de Votuporanga, 22 profissionais da área da saúde no município estão com suspeita de coronavírus. São médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e outros profissionais que atuam na linha de frente do combate ao vírus.

A cidade chegou a registrar 44 suspeitas só na área, no último dia 7. Nos últimos dias, no entanto, o número foi caindo gradativamente conforme a divulgação de novos resultados de exames pelo Instituo Adolfo Lutz, chegando a 30 na sexta-feira (10) e a 22 no sábado (11).

O documento não informa se as profissionais fazem parte da rede municipal de Saúde ou do corpo clínico da Santa Casa, mas aponta que são sete mulheres entre 20 e 29 anos, quatro homens e nove mulheres entre 30 e 39 anos, três mulheres entre 40 e 49 anos, dois homens e quatro mulheres entre 50 e 59 anos, além de um caso mais preocupantes que é de uma mulher entre 60 e 69 anos que está no grupo de risco.