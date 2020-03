Instituição pede ajuda da população para a doação de sangue, principalmente O negativo

publicado em 19/03/2020

(Foto: Santa Casa de Votuporanga)

Além da pandemia do novo Coronavírus, outra coisa que preocupa as autoridades médicas é o estoque de sangue. A Santa Casa de Votuporanga está com estoque muito baixo e necessita com urgência de sangue de todos os tipos, principalmente do O negativo.A Agência Transfusional do Hospital utiliza bolsas de sangue em vítimas de acidentes, pacientes de Hemodiálise, cirurgias e/ou com doenças hematológicas e câncer. O consumo é muito grande, uma vez que são feitas, em média, 450 transfusões por mês. “Muitas pessoas, que fazem parte do grupo de doadores em potencial, estão evitando comparecer ao local, com medo de serem contaminadas pelo Coronavírus. Reforçamos nosso apelo para que possamos abastecer nossa Agência, a fim de que o atendimento ao nosso paciente não seja prejudicado”, disse a hematologista e hemoterapeuta, Dra Ilmeida Helena Tonini de Oliveira.Dra Ilmeida pediu a contribuição da população para que compareça na Unidade de Coleta de Sangue, anexa ao Mini-Hospital “Fortunata Germano Pozzobon” e agende sua doação. “O sangue humano não pode ser fabricado artificialmente, por isso a transfusão é a única esperança de vida para nossos pacientes”, disse.Vale ressaltar que as doações devem ser constantes para que seja mantido o número de bolsas de sangue necessário para atender a demanda dos hospitais.As coletas também ocorrem às terças-feiras, das 15h às 18h, e às quintas-feiras, das 8h às 11h, além do primeiro sábado do mês. Para doar é necessário apresentar documento com foto, emitido por órgão oficial e válido em todo território nacional.A Unidade de Coleta de Sangue da Prefeitura de Votuporanga está localizada anexo ao Mini-Hospital “Fortunata Germano Pozzobon”, na rua Antônio Galera Lopes esquina com a Antônio Serafim de Queiroz, na Zona Norte, ou pelo telefone (17) 3423-2986. Mais informações e agendamentos devem ser feitos das 7h às 12h e das 13h30 às 17h, na própria Unidade.Segurança redobradaNa semana passada, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e o Ministério da Saúde atualizaram os critérios de doação nos bancos de sangue em todo país a fim de reforçar a prevenção contra o novo Coronavírus.A triagem clínica, que já incluía a verificação de dengue, chikungunya e zika, agora passou a incluir também o Covid-19 e outras variações como a Síndrome Respiratória Aguda Grave (Sars) e a Síndrome Respiratória do Oriente Médio (Mers). Esse cuidado traz mais segurança para quem irá receber o sangue doado.Quem pode doarPara doar, é necessário apresentar documento com foto, emitido por órgão oficial e válido em todo território nacional.Pessoas entre 18 e 69 anos podem doar sangue. Além disso, é necessário pesar acima de 50 quilos e estar bem de saúde. Mulheres podem fazer até três doações ao ano e os homens quatro. Caso esteja tomando algum tipo de medicação, é importante levar o nome do remédio e apresentá-lo na unidade de coleta. Antes de doar é importante: dormir bem por pelo menos 6 horas; evitar jejum e fazer refeições leves e não gordurosas; evitar uso de bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores; e não fumar uma hora antes.Recomendações para a doaçãoAntes de doar é importante: dormir bem por pelo menos 6 horas; evitar jejum e fazer refeições leves e não gordurosas; evitar uso de bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores; e não fumar uma hora antes.