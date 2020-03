Os casos suspeitos estão deixando a população preocupada, ainda mais agora, com a falta desses produtos para a prevenção

Há falta de álcool em gel nas prateleiras das farmácias (Foto: Reprodução/Internet)

Da redaçãoCom a proporção do coronavírus, a procura por máscaras cirúrgicas e álcool em gel deixaram as prateleiras de farmácias completamente vazias em Votuporanga. Os casos suspeitos estão deixando a população preocupada, ainda mais agora, com a falta desses produtos para a prevenção.Em virtude da falta, a reportagem do jornal A Cidade foi a alguns estabelecimentos comerciais da cidade, onde constatou que a procura é alta e os produtos não chegam. Segundo as farmácias, as máscaras e álcool em gel esgotam tão rapidamente quanto chegam as prateleiras.Alguns estabelecimentos passaram a recomendar outros produtos que podem substituir o álcool em gel, como o álcool líquido 70%, mas o estoque dele também se esgotou em poucas horas e não há previsão de chegada. Algumas unidades ainda dispõem mercadorias, mas a grande demanda impedirá que os estoques durem por muito tempo. Os moradores reclamaram do alto valor dos produtos para a prevenção assim que surgiu casos suspeitos no município.“O último produto que vendemos aqui, nem deu tempo de subir o preço. E o aumento está vindo dos fornecedores”, disse o farmacêutico de um dos estabelecimentos.Com a grande solicitação dos produtos, os fornecedores aumentaram o preço das mercadorias, impedindo que muitos estabelecimentos comprassem, pois o custo para o consumidor seria bem mais elevado.Segundo farmacêuticos, os fornecedores chegaram a cobrar o valor de R$ 5 na unidade de uma máscara cirúrgica, que anteriormente custava R$ 0,50.