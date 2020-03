O Cartório Eleitoral e o Fórum de Votuporanga também suspenderam alguns tipos de serviços

publicado em 18/03/2020

Os atendimentos presenciais no Cartório Eleitoral foram suspensos, conforme orientação do TRE-SP (Foto: Érika Chausson/A Cidade)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brComo já vem ocorrendo, alguns órgãos públicos e estabelecimentos estão adotando medidas de prevenção contra o Covid-19 e reformulando os formatos de atendimentos a população. O Cartório Eleitoral e o Fórum de Votuporanga também suspenderam alguns tipos de serviços.Conforme o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), os atendimentos presenciais aos eleitores estão suspensos desde esta terça-feira e seguirão desta forma até o dia 31 de março no Cartório Eleitoral. No momento, a população também está impedida de fazer agendamentos pelo site.“Os eleitores que, em casos excepcionais, necessitarem de atendimento devem fazer contato por telefone com o seu cartório eleitoral para esclarecimentos e eventual agendamento. Certidões de quitação eleitoral e outros serviços podem ser acessados através do site do TRE-SP”.Eleitores que já estão agendados devem reagendar o atendimento para uma data posterior, após a normalização dos atendimentos. O funcionamento do Cartório Eleitoral também será reduzido, das 12h às 16h.O Fórum da Comarca de Votuporanga também se adaptou as normas exigidas pelo Ministério da Saúde para a prevenção ao coronavírus. Os atendimentos à população foram reduzidos, sendo que o órgão funcionará das 11h às 17h, de segunda a sexta-feira.As audiências e demais tipos de atendimentos eletivos também foram suspensas, sendo que serão realizadas apenas audiências de custódias em caráter de urgência. A equipe de funcionários trabalhará em escala de plantões, uma vez que alguns trabalharão home office e outros presencialmente.Em relação ao julgamento que seria realizado no próximo dia 27, também foi cancelado e deverá ocorrer em nova data. O funcionamento do Fórum de Votuporanga deve ser normalizado na próxima semana.