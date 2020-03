Associação Comercial está adotando novas medidas para combate do avanço do coronavírus na região

publicado em 17/03/2020

ACV toma medidas para o combate ao coronavírus. (Foto: Érika Chausson/A Cidade)

Atenta às solicitações do Ministério da Saúde e também do governo municipal, a Associação Comercial de Votuporanga - ACV está adotando novas medidas para combate do avanço do Coronavírus na região. A cidade ainda não tem casos confirmados, mas de acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal da Saúde, há 14 suspeitas sendo investigadas.O sorteio da campanha "Liquida Votu", programado para esta quarta-feira (18/3) será mantido, mas com transmissão ao vivo pela página da ACV no Facebook (www.facebook.com/acvnet), e instagram (@acvnet), às 10h, sendo restrito à presença da imprensa e de diretores.Seguindo as orientações estabelecidas pelo Decreto Municipal publicado nesta segunda-feira (16/3), a ACV está orientando empresários para que também não realizem eventos que tenham aglomeração de pessoas.Outra medida adotada pela Associação Comercial, em parceria com a Associação Industrial da Região de Votuporanga - Airvo, é o envio de cartilha que destaca as atitudes preventivas e sintomas do Coronavírus.Empresários e colaboradores começarão a receber a partir desta terça-feira (17/3) o material. Entre as medidas, higienização das mãos com água e sabão, uso do álcool em gel, evitar multidões e ao tossir ou espirrar levar o rosto à parte interna do cotovelo.Também faz parte da prevenção, evitar cumprimentar com beijos no rosto e outros contatos físicos, fazer a limpeza com álcool de objetos tocados frequentemente e compartilhar apenas informações corretas.Em Votuporanga, a sala de monitoramento dos casos do Coronavírus disponibiliza para população um novo serviço 24 horas. A equipe multidisciplinar de Saúde é responsável pelo canal de atendimento com plantão de dúvidas e esclarecimentos sobre o novo vírus, por meio do 0800-771-8070.