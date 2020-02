Cerimônia aconteceu na quarta-feira (19/2), no Espaço Unifev Saúde; esta foi a 10ª turma

publicado em 22/02/2020

O provedor ressaltou a parceria entre Unifev e Santa Casa (Foto: Santa Casa)

Além do compromisso em oferecer assistência médica de qualidade, a Santa Casa de Votuporanga reitera o comprometimento com a formação de recursos humanos na área da saúde para a comunidade, através de convênio com a Fundação Educacional de Votuporanga (FEV). A instituição é campo de prática de programa de Residência Médica, oferecendo estrutura de ensino e prática médica.O Hospital e a Unifev realizaram, nesta quarta-feira (19/2), a formatura de residentes. Quinze residentes médicos se tornaram especialistas nas áreas de Clínica Médica, Cirurgia Geral, Pediatria, Radiologia e Diagnóstico por imagem, após anos de muita dedicação.A solenidade de formatura teve a presença do provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana; do diretor-presidente da FEV, Dr. Celso Penha Vasconcelos; do reitor da Unifev, Osvaldo Gastaldon; do coordenador da Comissão de Residência Médica (Coreme), Dr. Luis Augusto Antunes Glover; médicos preceptores, entre outras autoridades.O provedor ressaltou a parceria entre Unifev e Santa Casa. “É consolidada pela seriedade, transparência, treinamento e humanização. Estamos sempre fazendo a diferença, dando exemplo para todo o país”, disse.Em sua fala, Dr. Celso também mencionou as duas instituições. “UNIFEV e Santa Casa, juntas, mantêm o Programa de Residência, que recebe nossos egressos e médicos de todo o Brasil, se consolidando cada dia mais”, afirmou.Por sua vez, o coordenador do Coreme parabenizou os formandos. “Esta é a décima turma e estou muito feliz com os resultados. Gostaria de agradecer os preceptores pela dedicação e lealdade. Aos novos especialistas, desejamos boa sorte e tudo de bom na carreira de cada um, que vocês escolheram”, destacou Dr. Glover.Sobre a Residência MédicaA Residência Médica é reconhecida como a melhor maneira de um médico recém-formado completar sua formação, quer se dirija para uma especialidade ou pretenda se fazer generalista. O Hospital possui alunos nas áreas de Clínica Médica, Cirurgia Geral, Radiologia e Diagnóstico por Imagem e Pediatria. “Eles participam de atividades teórico-práticas, reuniões semanais, discussões de casos clínicos em diversos setores e estágios no Hospital, sempre supervisionados por preceptores das especialidades, buscando um aprofundamento científico e proficiência técnica decorrente de treinamento em serviço”, explicou o Dr. Luis Augusto Antunes Glover, responsável pela Residência Médica da Santa Casa.