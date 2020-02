Concerto de abertura da temporada 2020 será em homenagem ao Dia Internacional da Mulher

publicado em 04/02/2020

A temática para o programa a ser executado este ano é centrada em canções com nomes de mulher (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Um projeto musical da municipalidade que vem encantando o público nos últimos anos retomou, neste sábado, as atividades de preparação e ensaios para o primeiro concerto do ano a ser realizado no dia 06 de março, no Centro de Convenções, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher.O trabalho da orquestra, que acontece por meio da Secretaria da Cultura e Turismo e Escola Municipal de Artes da Prefeitura de Votuporanga, vem se consolidando a cada ano, o que pode ser percebido através do reconhecimento do público que a cada nova temporada vem lotando os locais das apresentações, mostrando um crescimento considerável.O Concerto de Natal, por exemplo, que reúne orquestra e coral, encerrou a temporada de 2019 nas dependências da Catedral Nossa Senhora de Aparecida praticamente toda tomada, se tornando tradição na cidade e sendo muito aguardado pela população.“Ficamos muito felizes por estarmos estabelecendo em Votuporanga o conceito de ‘temporada’, o que compreende uma agenda anual de concertos regulares em datas comemorativas”, comenta o Maestro Mazinho Sartori, coordenador do projeto. “Bom para nossos alunos e bom para o público” finaliza o maestro.A temática para o programa a ser executado este ano é centrada em canções com nomes de mulher: Luíza, Manuela, Lígia, Aline, Beatriz, Roberta, Cristina, Maria, entre outros nomes e clássicos da música popular nacional e internacional, fonte de inspiração para muitos compositores.Segundo a Secretária Sílvia Stipp “é maravilhoso poder acompanhar de perto o amadurecimento deste trabalho em conjunto. A cada apresentação a Orquestra Sinfônica nos enche de orgulho.”O convite para a apresentação de março é aberto ao público, com entrada gratuita, não havendo necessidade de retirada antecipada de ingresso.