Cenemed, do Grupo Cene, ficará responsável pela contratação de médicos, enfermeiros, socorristas e unidades de suporte avançado para o Carnaval de Votuporanga

publicado em 12/02/2020

O Grupo Cene é um dos maiores do país e referência no setor de prestação de serviços na área de saúde (Foto: Divulgação)

A estrutura de 50 mil m² do Oba Festival está quase pronta para o carnaval que começa na próxima semana, dia 22 de fevereiro. Para as centenas de foliões que curtem a festa por quatro dias em mais de 40 horas de shows, haverá uma estrutura especial de atendimento médico pré-hospitalar de emergências e urgências.Em parceria com a Cenemed, empresa do Grupo Cene, serão montados ambulatórios no circuito da festa com médicos, enfermeiros, socorristas, além de ambulâncias equipadas com UTI (Unidade de Terapia Intensiva). As salas de atendimentos contarão com medicações e equipamentos para os atendimentos.O Grupo Cene é um dos maiores do país e referência no setor de prestação de serviços na área de saúde.De acordo com Edvaldo Silvares, o Likinha, um dos organizadores do Oba, a parceria com a Cenemed se faz necessária para garantir a integridade e segurança de todos os presentes no evento. “A organização do Oba Festival se preocupa em contratar um serviço de excelência na prestação de serviços na área da saúde. Durante os quatro dias de Carnaval, temos de garantir desde o primeiro atendimento até a remoção por meio de uma ambulância com unidade de suporte avançado, caso seja necessário”, afirma.Virada de lote e convites diáriosAs vendas do quarto lote do OBA Festival terminam no dia 17 de fevereiro. A partir do dia 18, os valores terão alteração. Por enquanto, é possível comprar em até 5x no cartão convites de Pista por R$ 820,00, Camarote OBA R$ 1.180,00 e Camarote Premium by Café de La Musique R$ 1.850,00. Os convites diários custam R$ 370, camarote Oba por R$ 530,00 e Premium por R$ 850,00.Sobre o festivalEm Votuporanga, a 14ª edição do Oba Festival será realizada do dia 22 a 25 de fevereiro, no Centro de Eventos “Helder Galera”. Para percorrer a avenida do Oba com shows no trio elétrico, foram confirmados Tomate, Batom na Cueca, A Zorra e Banda Eva. Para o palco, a organização anunciou Gusttavo Lima, Wesley Safadão, Ludmilla, Léo Santana, Zé Neto e Cristiano, Bonde do Tigrão, Cat Dealers, Chemical Surf, Monobloco, Kevinho, Dennis DJ, DJ GBR, Dilsinho, Thascya, Atitude 67 e Monobloco.Pontos físicos de vendas: Araçatuba (Zapith Esportes), Bauru (Flipper Lanches), Barretos (Glad), Cuiabá (Centro Oeste Viagens), Franca (House Winter Eventos), Graal São Carlos, Graal Rubi em São Carlos, Goiânia (Divino Fogão), Presidente Prudente (4US Eventos), São José do Rio Preto (Shopping Iguatemi), São Paulo (Luz, Câmera Burger), Uberaba (Mens Camisaria), Uberlândia (Sunglass Hut), Ribeirão Preto (CVC) e Rio Verde (Lê Pinguê). Em Votuporanga, os pontos de venda são Guichê Web na Avenida Vale do Sol, 5236 ou no Oba Store na Avenida Antonio Frederico, 2184. Vendas online: www.guicheweb.com.br/oba Mais informações: www.obafestival.com.br