Carnaval de Votuporanga tem início às 19h com shows de Ludmilla, Wesley Safadão, Batom na Cueca, Chemical Surf e Bonde do Tigrão

publicado em 21/02/2020

O maior carnaval do Estado de São Paulo começa neste sábado (22/2), em Votuporanga. A cidade abre as portas para centenas de foliões que escolheram o interior paulista para curtir quatro dias com 20 shows e mais de 40 horas de muita diversão. A estrutura, no espaço de 50 mil m², já está montada com o maior palco de todas as edições, trio elétrico, camarotes, food park e espaços para descanso, além de estacionamentos e guichês para compra e retirada de abadás.O line-up de abertura traz uma atração inédita ao Mundo Oba: a funkeira Ludmilla, que venceu duas categorias no Prêmio Multishow, no ano passado: “Cantora do Ano” e “Música Chiclete”, com o hit “Onda Verde”. A cantora coleciona outros sucessos como “Cheguei” e “É hoje”. Ainda no estilo funk, a primeira noite de Oba Festival conta com o grupo Bonde do Tigrão que traz os clássicos “O Baile Todo” e “Cerol na Mão”. O cantor Wesley Safadão está de volta, além de muita música eletrônica com Chemical Surf, formado pelos irmãos Lucas e Hugo Sanches. Comandando o trio elétrico da noite de abertura tem grupo que faz parte da história do festival, Batom na Cueca. Abrindo o corredor da folia e trazendo todo o agito dos ritmos do Carnaval, a banda fecha a programação de abertura do Oba Festival.No domingo, dia 23, tem Kevinho, Gusttavo Lima, DJ GBR, Dilsinho, Léo Santana e A Zorra. Já na Segunda-feira de Carnaval as atrações do Oba Festival 2020 são Monobloco, Cat Dealers, Atitude 67, Dennis DJ e Banda Eva. O encerramento do Carnaval de Votuporanga, na terça-feira, dia 25, fica por conta do trio: Thascya, Tomate e a dupla sertaneja Zé Neto & Cristiano.Valores de convitesAs vendas do quarto lote do Oba Festival 2020 seguem a todo vapor. É possível comprar em até 5x no cartão. Os valores são Pista R$ 820,00, Camarote Oba R$ 1.180,00 e Camarote Premium by Café de La Musique R$ 1.850,00. Os convites diários custam Pista R$ 370, Camarote Oba R$ 530,00 e Camarote Premium sai por R$ 850,00.Troca das pulseiras e abadásA troca dos convites pelas pulseiras e a entrega dos kits abadás continua sendo realizada no próprio Mundo Oba, que fica no Centro de Eventos “Helder Henrique Galera”, localizado na vicinal Ângelo Commar, com acesso fácil e rápido pelas rodovias Euclides da Cunha e Péricles Belini. No sábado, dia 22, primeiro dia do evento, a retirada será das 11h às 3h da madrugada. No domingo, dia 23, e na segunda-feira, dia 24, o horário será das 15h às 3h da madrugada. Na terça-feira, dia 25 e último dia do Oba Festival, o horário será das 14h às 22h. A organização informa ainda que a troca de ingressos diários será feita também no local do evento, assim como a compra de convites para os quatro dias ou diários na bilheteria.Noites temáticasNo primeiro dia do Oba Festival 2020, dia 22, o tema será “De Outro Mundo”, fazendo alusão ao Mundo Oba e seus obanautas. Criatividade é a palavra de ordem. Já no sábado, dia 23, a temática escolhida foi ‘Super-Herói’. A festa será invadida por personagens que habitam não só o imaginário infantil, mas que também fazem a alegria dos adultos, por conta das lutas, superação e superpoderes. A tradicional festa do Pijama será na segunda-feira, dia 24. Os foliões podem soltar a imaginação e investir em shorts, pijamas coloridos e até pantufas.No último dia da festa, dia 25, será a vez dos foliões usarem o tradicional abadá, uma vestimenta que simboliza o manto sagrado da micareta. "Isso é feito anualmente e indica para os foliões as roupas ou fantasias que devem usar em cada dia. As peças não são obrigatórias, mas envolvem a todos numa grande brincadeira", afirma um dos organizadores Matheus Rodero.