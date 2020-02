Serão 14 dias de ofertas para os consumidores que comprarem nas lojas participantes; um carro e 10 vales-compras serão sorteados

Presidente da Associação Comercial de Votuporanga, Valdeci Merlotti, no lançamento (Foto: Érika Chausson/A Cidade)

Em Votuporanga, o comércio abre nesta quinta-feira (27/2) já em clima de liquidação. A campanha Liquida Votu, promovida pela Associação Comercial de Votuporanga - ACV, com apoio da patrocinadora master Credlíder, segue até o dia 14 de março com ofertas e sorteio de prêmios.Para participar, os consumidores devem procurar as lojas identificadas com o cartaz da ação. Além de preços diferenciados e formas de pagamento, a população ainda poderá concorrer a um carro 0km e a 10 vales-compras de R$ 500 cada. Os vendedores dos sortudos também ganharão vales-compras de R$ 150 cada."Nossos associados prepararam uma grande liquidação. É um período de troca de coleções e também de boas oportunidades de compras", lembrou o presidente da ACV, Valdeci Merlotti.Outro diferencial da campanha para este ano, é um sábado extra de atendimento em horário especial. Além do segundo sábado (14/2), às lojas ficarão abertas no dia 7 de fevereiro, das 9h às 18h.Pelo aplicativo gratuito "Descontos ACV, disponível para smartphone com sistema Android ou iOS, é possível conferir a relação completa do comércio de Votuporanga, além das ofertas.Idealizada pela ACV, a campanha ‘Liquida Votu’, com patrocínio master da Credlíder, recebe o apoio institucional da Airvo, Sebrae, Senai, Senac, Unifev, Prefeitura de Votuporanga e das Secretarias Municipais de Cultura e Turismo e também de Desenvolvimento Econômico.