Nutricionista do SanSaúde, Jéssica Tofolo da Silva, deu dicas de hidratação e consumo de sopas e frutas

publicado em 14/02/2020

Nutricionista Jéssica Tofolo da Silva (Foto: Santa Casa)

Infelizmente todos os anos, principalmente no verão, a dengue volta a causar problemas em todo o Brasil. E para quem já está ou já teve o vírus, sabe que a recuperação não é fácil e manter a hidratação, uma boa alimentação e repouso são fundamentais.O SanSaúde conversou com a nutricionista Jéssica Tofolo da Silva sobre o assunto. Ela explicou que, quando uma pessoa é infectada pela dengue, há uma redução no número de plaquetas no sangue, o que prejudica a coagulação. “Uma boa alimentação ajuda os pacientes a manter o organismo bem hidratado, evitando quedas de pressão e a evolução da doença para a sua forma hemorrágica, embora outros fatores possam estar envolvidos nesse processo”, disse.Ela destacou que a primeira recomendação é tomar bastante líquido. “Além do soro aplicado ambulatorialmente, é preciso beber muita água para hidratar o corpo e fazer repouso. Recomendam-se também a ingestão regular de soro caseiro (Via Oral - Boca), sucos de frutas naturais, chás em geral e água de coco”, afirmou.AlimentosJéssica sugeriu o consumo de alimentos ricos em ferro (carne vermelha magra, por exemplo). “Frutas e sucos ricos em vitamina C (acerola, laranja, limão, etc) também são importantes para aumentar a absorção de ferro pelo organismo, caso o doente esteja com um quadro de anemia”, falou.Pacientes enjoados e sem apetiteEstas pessoas devem ser estimuladas a ingerir muito líquido e consumir pequenas porções de alimentos a cada duas a três horas. “O chá de Hortelã auxilia no processo digestivo”, orientou.Frutas e sopas são bem-vindasA dieta deve ser leve e de fácil digestão e absorção, uma vez que os pacientes apresentam mudança em sua flora intestinal, com o crescimento de organismos patogênicos, devido ao estado febril. “Uma boa alimentação à base de frutas e hortaliças variadas e carnes magras são imprescindíveis para aumentar a resistência imunológica e manter o organismo nutrido”, finalizou.