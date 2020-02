A partir do dia 28 de fevereiro, leite será distribuído no Consultório Municipal "Dr. Martiniano Salgado" para as respectivas famílias da região

publicado em 18/02/2020

O Vivaleite é um projeto social que visa a distribuição gratuita de leite fluido, pasteurizado, com teor de gordura mínimo de 3% (Foto: Reprodução)

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Assistência Social, informa que a partir do dia 28 de fevereiro o Consultório Municipal "Dr. Martiniano Salgado", no bairro Pró-Povo, passa a ser ponto de entrega do programa Vivaleite. Antes, a entrega para as respectivas famílias da região era feita no Lar Celina, que não fará mais a distribuição. O Consultório fica na Avenida Jerônimo Figueira da Costa, nº 3530, bairro Pró-Povo.O secretário de Assistência Social, Thiago Augusto Francisco, diz que a mudança foi necessária para oferecer maior agilidade e rapidez às famílias atendidas da Zona Norte. "Foi apenas uma questão de logística. Todas as famílias que antigamente recebiam o leite pelo Lar Celina continuarão a receber o benefício, mas agora em local diferente".O Vivaleite é um projeto social que visa a distribuição gratuita de leite fluido, pasteurizado, com teor de gordura mínimo de 3%, enriquecido com ferro e Vitaminas A e D. O objetivo do programa é oferecer complemento alimentar de alto valor nutritivo às pessoas de baixa renda. O programa distribui leite todos os meses, gratuitamente, a famílias cadastradas com crianças de 6 meses a 5 anos e 11 meses.O coordenador do projeto VivaLeite em Votuporanga, Luciano César Casale, explicou que para receber o leite, a família precisa cumprir alguns requisitos como manter a vacinação da criança em dia e buscar o leite em data e horários combinados. "Também é preciso levar a criança beneficiária para pesar e medir a cada quatro meses; assinar a ficha de controle de recebimento do leite e não faltar à entrega do leite por mais de três vezes consecutivas sem justificativa".