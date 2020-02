O grupo acompanhou a montagem da estrutura e participou de um café da manhã com os organizadores

publicado em 21/02/2020

A quinta-feira (20/2) foi diferente para 14 alunos da APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Acompanhados por monitores, os adolescentes foram recebidos pela organização do Oba Festival no espaço onde está montada a estrutura para o carnaval que começa neste sábado e segue até terça-feira.Eles percorreram o Centro de Eventos “Helder Galera” ouvindo as explicações dos organizadores Caskinha e Matheus Rodero sobre como tudo é produzido para receber os shows e as centenas de foliões nos quatro dias de festa. Ao final do passeio pelo Circuito, foi oferecido um café da manhã especial para o grupo no mesmo espaço onde está montado o Camarote Premium – Café de La Musique. Cada atendido, recebeu um kit com bonés, canecas e outros produtos do Oba Store.O professor Geraldo Filho contou que a atividade fez parte de um projeto sobre acessibilidade e educação para o trabalho aplicado em sala de aula com os alunos, que estão prestes a ser incluídos no mercado de trabalho. Também acompanhou a visita a professora Márcia Brandt e a psicóloga Taiza Pereira.O aluno Darlan Silva discursou em nome da turma: “quero agradecer por este momento. Estamos todos muito emocionados e nunca mais vamos esquecer o que estão fazendo pela gente. Poucas pessoas entendem o nosso valor e vocês abriram as portas para a gente. Só tenho que agradecer”.Caskinha comentou da emoção em proporcionar a visita. “Nós é que temos que agradecer a vocês por este encontro. Ficamos muito felizes em poder colaborar com o fundamental trabalho feito pela APAE. É muito prazeroso e enche a gente de energia para continuar fazendo o melhor carnaval do Estado e São Paulo”.