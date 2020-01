Além de permitir que pacientes confiram exames e tempo de espera, há uma plataforma para doações

publicado em 21/01/2020

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, falou que a ferramenta veio para ajudar (Foto: Érika Chausson/A Cidade)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brA Santa Casa de Votuporanga deu mais um passo para a tecnologia e interação com a população. Na manhã desta terça-feira, o hospital lançou um novo site e uma plataforma para que as pessoas possam fazer suas doações de maneiras mais fáceis e sem sair de casa.O novo layout do canal de comunicação foi desenvolvimento pelos setores de Tecnologia da Informação e Núcleo de Comunicação da própria instituição. Este trabalho interno ainda contou com a colaboração de todas as áreas do hospital e isto gerou uma economia de R$ 40 mil, caso o site fosse criado por uma empresa terceirizada.De acordo com o gestor do setor de TI, Daniel Martinez, o site foi desenvolvido para que a população obtivesse o maior número de informações sobre a Santa Casa de Votuporanga. Na plataforma, os pacientes podem verificar os resultados dos exames de imagem ou laboratoriais que fizeram na instituição.Também é possível, logo no início do site, ver o tempo de espera para atendimentos no Pronto Socorro, tanto do convênio quanto do Sistema Único de Saúde (SUS) e pediatria. Assim como outros ícones, o tempo é modificado em tempo real de acordo com a demanda dos atendimentos médicos.“Foi uma reformulação completa. Nós praticamente deletamos o site antigo e criamos um novo do zero, utilizando as tecnologias mais atuais existentes neste universo de desenvolvimento de sites e sistemas. Isto possibilitou que nós fizéssemos algumas integrações com os setores internos do hospital para trazer recursos e facilidades para a população”, explicou o gestor ao A Cidade.No site, que já está no ar pelo endereço www.santacasavotuporanga.com.br, também permite que os munícipes de Votuporanga e região conheça um pouco da história da Santa Casa e das instituições parceiras, assim como poderá acessar o portal da Transparência e os diversos tipos de serviços que são realizados pelo hospital votuporanguense.Os setores de TI e Comunicação desenvolveu uma plataforma para facilitar a doação da população, por meio do projeto ‘Cuidar’. Na parte superior do site, há um ícone em que os interessados podem clicar no link, cadastrar o cartão de crédito e escolher os tipos de doações que desejarem fazer em prol da Santa Casa.Os valores estão visíveis e acessíveis, podendo dividir conforme os tipos de doações. As doações são destinadas imediatamente a conta do hospital de Votuporanga para a manutenção dos atendimentos do Sistema Único de Saúde (SUS).Por meio do site, os moradores também terão acesso as notícias de tudo o que ocorre na Santa Casa e das campanhas desenvolvidas em prol do hospital, também em tempo real. Além das páginas do Facebook e Instagram, o site será um novo canal de comunicação entre a instituição e a população.Conforme o provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, disse ao A Cidade¸ a nova plataforma veio para melhorar o desenvolvimento da instituição. “É uma ferramenta que veio para ajudar não só o hospital, mas também para fazer com que a população contribua de uma forma mais fácil e rápida. Esta ferramenta começou em 2009, mas estava desatualizada. Agora nós atualizamos e isso foi um trabalho árduo de um ano e com certeza irá ajudar a todos”, frisou.O provedor ainda reforçou que este novo trabalho mostrará que a Santa Casa de Votuporanga está evoluindo a cada dia, com profissionais, ferramentas e atendimentos de ponta, tornando-se referência hospital para todo o Brasil.