Santa Casa de Votuporanga recebe Igreja Presbiteriana do Brasil na programação da Semana Natalina

publicado em 20/12/2019

E na programação da Semana Natalina, a Santa Casa de Votuporanga recebeu a Igreja Presbiteriana do Brasil nesta quinta-feira (19/12). O Coral Zacarias Fernandes trouxe um pouco de sua Cantata para o Hospital, fortalecendo a fé e a esperança daqueles que mais necessitam. Às 19h30 desta sexta-feira (20/12), o Comunicanto Coral, da Igreja Adventista do 7º Dia Bom Clima, faz sua participação especial, aproximando nossos pacientes, acompanhantes e colaboradores ainda mais do céu, com mensagens de amor.