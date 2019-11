De acordo com os dados, houve redução de mais de 50% no número de infrações dessa categoria; números demonstram que as medidas tomadas pela Pasta, no sentido de coibir infrações de trânsito, visam maior segurança no tráfego

publicado em 19/11/2019

Votuporanga registra redução do número de infrações por excesso de velocidade (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A população votuporanguense tem se conscientizado sobre os limites de velocidade e segurança no trânsito do Município. Segundo a Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança da Prefeitura de Votuporanga, desde 2016, anualmente, o número de multas registradas por excesso de velocidade tem reduzido.De acordo com os dados, houve redução de cerca de 50% no número de infrações dessa categoria. Em 2016, foram registradas 19.792 multas; em 2017, 14.523; em 2018, 11.784; e até o momento deste ano foram 10.417 infrações registradas por radares municipais.No total, Votuporanga possui 19 radares, sendo 18 fixos e um móvel, localizados em pontos estratégicos onde são constatados excessos de velocidade pela Pasta e pela própria população, que solicita o dispositivo quando observa a necessidade. Com isso, a intenção da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança é educar mais para punir menos.De acordo com o Secretário da Pasta, Jair de Oliveira, mesmo com o aumento da frota saltando de 79.554, em dezembro de 2016, para 86.001 em agosto de 2019, segundo dados do Denatran (Departamento Nacional de Trânsito), os números demonstram que as medidas tomadas pela Pasta, no sentido de coibir infrações de trânsito, visam maior segurança no tráfego.“É importante ressaltarmos que a instalação dos novos dispositivos não busca a arrecadação de multas, mas sim a conscientização dos motoristas para evitar que acidentes sejam registrados. Com isso, Votuporanga não tem registrado muitos acidentes de trânsito e tem se destacado na redução de mortes no trânsito”, afirmou o Secretário.Com a meta de educação no trânsito, diversas estratégias têm sido adotadas, entre elas, as campanhas educativas e preventivas, visando a sensibilização de condutores de veículos, pedestres, mototaxistas, taxistas, motoristas de van, ônibus e micro-ônibus, ciclistas e demais meios de transportes.As iniciativas são executadas por meio de ações como palestras de agentes de trânsito em escolas, empresas e instituições; divulgação em rádios; blitzen de orientação; e intervenções com distribuição de panfletos e adesivos nas principais vias da cidade.Além disso, a Secretaria também tem atuado frequentemente na manutenção e reforço das pinturas de sinalização do solo em ruas e avenidas da cidade, contribuindo para um trânsito ainda mais organizado e seguro. Placas de nomenclaturas de ruas e de sinalizações também contribuem com esse trabalho.Redução de óbitos no trânsitoVotuporanga tem se destacado na redução do número de óbitos no trânsito. De acordo com o Programa Respeito à Vida, do Governo do Estado de São Paulo, em seu Painel de Resultados de Óbitos decorrentes de acidentes de trânsito, Votuporanga registrou três óbitos em vias municipais até setembro deste ano. Já no mesmo período do ano passado, foram oito mortes no trânsito na cidade.