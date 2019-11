Bate-papo de quinta-feira (dia 7) contará com a presença da Profa. Dra. Aliana Lopes Câmara

publicado em 04/11/2019

Para participar, os interessados devem se inscrever pelo link: www.unifev.edu.br/letras2019, até o dia 20 de novembro (Foto: Unifev)

O curso de Letras da UNIFEV realizará, na próxima quinta-feira (dia 7), a partir das 19h30, em seu Laboratório Didático Pedagógico (Bloco 6 do Campus Centro), mais um encontro da sua tradicional Semana de Letras - 5º seminário de Língua Estrangeira. Desta vez, o evento contará com a presença da Profa. Dra. Aliana Lopes Câmara, que atua no Instituto Federal de São Paulo (IFSP) – campus Matão.Na oportunidade, a convidada abordará o tema Interfaces entre a análise linguística e o ensino de gramática: a oração subordinada adjetiva. Aliana é doutora em Estudos Linguísticos pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp/Ibilce) – campus São José do Rio Preto. Atualmente, está dedicada em sua pesquisa de Pós-Doutorado: A expressão de pronome cópia/pronombre de retoma na oração relativa em espanhol à luz do funcionalismo holandês.Para participar, os interessados devem se inscrever pelo link: www.unifev.edu.br/letras2019, até o dia 20 de novembro. Alunos da Instituição podem se cadastrar gratuitamente pelo Portal.De acordo com o coordenador da graduação, Prof. Me. Paulo Rogério Ferrarezi, neste ano, o evento chega à sua 21ª edição em um formato diferente, com diversas atividades. “Desde o primeiro semestre, estamos engajados com ações que proporcionem aos nossos alunos novas experiências e reflexões acerca da profissão”, destacou.O próximo encontro está marcado para o dia 20 de novembro, com um bate-papo sobre o Dia Nacional da Consciência Negra.