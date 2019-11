Fernanda Menezes e Emília Ferreira concluíram qualificação nos temas Pessoal, Financeiro e de Resultados

publicado em 06/11/2019

Fisioterapeutas da Santa Casa fazem curso de gestão (Foto; Santa Casa de Votuporanga)

“Entender para atender”. Este é o lema das fisioterapeutas da Santa Casa de Votuporanga, Fernanda Menezes e Emília Rodrigues de Faria e Ferreira, que participaram de um curso de gestão neste último final de semana.A qualificação foi promovida pela Fisioterapia Campos, em Campinas. No cronograma, quatro áreas foram discutidas: Gestão Financeira e Empresarial, Pessoas, Qualidade e Pessoal.Entre as modalidades: Comunicação eficiente, construção e utilização de SWOT, estratégias de montagem de equipe, seleção por conhecimento, competências e valores, solução de conflitos, indicadores, produtividade da equipe, planejamento de carreira, mapeamento situacional do fisioterapeuta no Brasil e Estados Unidos (EUA), oportunidades de novos negócios, noções de contabilidade, balanço financeiro e saúde financeira empresarial.Emília ressaltou a importância de fazer este curso. “Foi uma capacitação excelente, que não temos dúvidas de que irá melhorar ainda mais nossos serviços. Iremos ser multiplicadores para as equipes, pensando sempre em como beneficiar ainda mais o nosso paciente”, disse.Fernanda, por sua vez, destacou a Fisioterapia na Instituição. “Temos profissionais na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Geral, Neonatal, além nas enfermarias na área de neurologia, cardiologia, pediatria. São 20 fisioterapeutas que contribuem para a reabilitação, restabelecendo sua parte física. Esta capacitação valorizou ainda mais nossa atuação dentro do Hospital”, finalizou.