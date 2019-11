Além dele outras cinco pessoas também acertaram 15 números e vão receber o mesmo prêmio

publicado em 04/11/2019

Apostador de Votuporanga leva R$ 354 mil em sorteio da Lotofácil (Foto: Stephanie Fonseca/G1)

Um apostador de Votuporanga (SP) levou R$ 354.420,21 no sorteio desta sexta-feira (1º). Além dele outras cinco pessoas também acertaram 15 números e vão receber o mesmo prêmio.O prêmio total era no valor de R$2,1 milhões. Outras 714 pessoas fizeram 14 pontos e ganharam aproximadamente R$1,3 mil.O sorteio do concurso 1885 foi realizado na sexta-feira no Espaço Loterias, em São Paulo.Os números sorteados foram:01 – 03 – 05 – 08 – 09 – 10 – 11 -12 – 14 – 17 – 18 – 21 – 22 – 23- 25Fonte: G1 Rio Preto e Araçatuba