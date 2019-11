O lançamento ocorreu na manhã desta sexta-feira, no auditório da Associação Comercial de Votuporanga

publicado em 08/11/2019

A primeira dama e presidente do FSS, Mônica Pesciotto de Carvalho, o prefeito, João Dado, e o presidente da ACV, Valdeci Merlotti (Foto: Érika Chausson/A Cidade)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brO fim de ano e as decorações natalinas sempre geram expectativas. Pensando na grandeza do significado, a Associação Comercial de Votuporanga e a Prefeitura Municipal, por meio do Fundo Social de Solidariedade, lançaram o concurso “Natal Iluminado”.O evento ocorreu na manhã desta sexta-feira, no auditório da ACV e contou com a presença de diversas lideranças locais, como o prefeito João Dado, a primeira-dama e presidente do FSS, Mônica Pesciotto de Carvalho, o secretario da Educação, Ederson Marcelo Batista, entre outros representantes.Segundo o presidente da ACV, Valdeci Merlotti, a ideia de promover esta parceria surgiu com o intuito de melhorar o comércio e trazer o espírito natalino para a população. “Vamos resgatar esta questão da iluminação, porque é uma data muito especial. Como já diz o nome, o Natal Iluminado vai trazer um ar natalino e as pessoas virão para ver as decorações das casas, do comércio e edifícios”, disse.O intuito do concurso é que a população se inscreva no concurso e enfeite suas residências, lojas e edificações de acordo com a temática que preferir para concorrer a prêmios. O projeto será dividido em três categorias de avaliações: imóveis residências, edifícios/condomínios e empresas comerciais.Conforme o edital publicado no site da Prefeitura, os interessados em participar deverão realizar as inscrições no Fundo Social de Solidariedade, para os classificados na categoria imóveis residências, e na Associação Comercial, para os classificados na categoria comércio. As inscrições terão início no dia 11 de novembro e segue até o dia 06 de dezembroA presidente do FSS, Mônica Pesciotto de Carvalho, explicou ao jornal A Cidade que após a inscrição, o candidato deve decorar seu imóvel da maneira que preferir, desde que mantenha a segurança de todos. “Não pode ser utilizado materiais que tire a segurança. Quando a pessoa for realizar a inscrição, ela vai se informar direitinho sobre o edital”, afirmou.Além de não poder atrapalhar o trânsito nas calçadas e vias, o material utilizado na estrutura e decoração ficará a cargo de cada participante, tanto na montagem dos adornos quanto na desmontagem. As decorações de Natal inscritas no concurso deverão estar prontas a partir do dia 07 de dezembro para que a comissão julgadora possa avaliar.As decorações serão avaliadas por uma comissão julgadora, que será composta por um membro do Sebrae, um membro da unidade do Senac Votuporanga, um membro da Searvo e um membro do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unifev.A comissão irá promover visitas nos endereços indicados nas inscrições no período do dia 14 a 20 de dezembro. A análise e pontuação seguirão os critérios de originalidade, criatividade e inovação, tema natalino, iluminação, impacto visual de decoração diurna e noturna, e utilização de materiais recicláveis. Cada critério será avaliado de 1 a 5 pontos.Os enfeites devem permanecer instaladas até o dia 6 de dezembro e não poderão ser modificadas durante os períodos de visitas e votação.Os três primeiros colocados das categorias (acima) serão premiados. Para o primeiro lugar, será o valor de R$ 1 mil, para o segundo lugar será R$ 600 e para o terceiro lugar será R$ 400. Os ganhadores serão divulgados no dia 10 de janeiro do ano que vem e receberão o prêmio no dia 15 de janeiro, na ACV.Em caso de empate no resultado final, será realizado sorteio pela comissão julgadora e organizadora, com a presença dos participantes empatados.