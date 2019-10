Jovens de 11 países diferentes, recém-chegados ao Brasil, fizeram um tour pelas instalações da Cidade Universitária

publicado em 29/10/2019

Na oportunidade, os visitantes fizeram um tour por toda a infraestrutura do campus (Foto: Unifev)

O último sábado (dia 26) foi cheio de novas experiências para 23 estudantes intercambistas, de 11 países diferentes, que puderam conhecer as instalações da Cidade Universitária. Na oportunidade, os visitantes fizeram um tour por toda a infraestrutura do campus.Vindos da Alemanha, Argentina, Bélgica, Bermudas, Canadá, Estados Unidos, França, Guatemala, Índia, México e Venezuela, os jovens rotarianos, do Distrito 4480, foram recepcionados com um café da manhã especial no Auditório da Cidade Universitária.Na ocasião, estiveram presentes o Diretor-Presidente da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), Celso Penha Vasconcelos; o Reitor da UNIFEV, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon; e o Gestor Administrativo, Prof. Me. Raynner Toschi.Em sua fala, o Reitor agradeceu ao Rotary Internacional por terem prestigiado a UNIFEV em sua rota de visitas pela região. “Essa integração enriquece a experiência de todos os participantes. Somos uma Instituição de Ensino que sempre prioriza a troca cultural”.Após a cerimônia, os intercambistas iniciaram a tour pelas instalações do campus, passando pelos recém-inaugurados Complexo Poliesportivo e o Hospital Veterinário de Ensino. Durante o percurso, os convidados também puderam interagir com os professores, estudantes e pais de alunos do Colégio Unifev que participavam da tradicional Feira das Ciências, no pátio do Bloco 1.Para o Presidente da Comissão de Intercâmbio do Rotary Internacional, Everton Paulo, visitar o Centro Universitário de Votuporanga ampliou o repertório de cada estudante. “O propósito do Rotary com esses jovens é fazer com que eles conheçam o nosso País e a nossa cultura. Para que espalhem essa filosofia quando voltarem para seus países”, destacou.