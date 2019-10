Inscrições podem ser feitas até o dia 06 de novembro; valor do investimento é de R$30

publicado em 25/10/2019

Com vagas limitadas, o curso é destinado à comunidade (Foto: Unifev)

Por meio das graduações de Gastronomia e Nutrição, a UNIFEV abre inscrições para o workshop de Cupcakes decorados. A capacitação será realizada no dia 09 de novembro, das 08h às 12 horas, na Clínica-Escola de Nutrição, que fica no Campus Centro, com a especialista convidada Gabriela Fiori, de São José do Rio Preto.De acordo com a coordenadora, Profa. Dra. Lidiane Silva Rodrigues Telini, a aula prática será completa, desde a elaboração das massas até a produção da cobertura e decoração dos minibolos. “Essa extensão é ideal para as pessoas que querem aprender mais sobre doces e sobremesas e, ainda, encontrar a oportunidade de empreender”, destacou.Com vagas limitadas, o curso é destinado à comunidade. Interessados podem se inscrever até o dia 06 de novembro, pelo site: unifev.edu.br/cupcakes. O valor do investimento é de R$ 30, que pode ser parcelado em até duas vezes.Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3405-9990.