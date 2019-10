Os candidatos devem comparecer nos postos munidos de carteira profissional, CPF, RG e número do PIS

publicado em 15/10/2019

O PAT de Votuporanga fica na rua Barão do Rio Branco, 4497; o atendimento é das 8h30 às 16h30 (Foto: Érika Chausson/A Cidade)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brOs interessados em conseguir um emprego podem procurar os Postos de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Votuporanga e região. Nesta semana, são oferecidas oportunidades em Votuporanga, Santa Fé do Sul, Jales, São José do Rio Preto e Catanduva.Os candidatos devem comparecer nos postos munidos de carteira profissional, CPF, RG e número do PIS para retirar uma carta de encaminhamento. Cada vaga tem um limite de emissão de cartas de encaminhamentos, que é estabelecido pela empresa que está ofertando a vaga.A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a SDE, orienta a população que “as vagas podem ser preenchidas tão logo que entram no sistema, então os interessados devem procurar o PAT o mais rapidamente possível”.Votuporanga oferece apenas três vagas de emprego para trabalhar na área trabalhador de pedreiro e mecânico de manutenção de máquinas. O PAT fica na rua Barão do Rio Branco, 4497. O horário de atendimento ao público é das 8h30 às 16h30. O telefone é o (17) 3421 – 4488.Em Santa Fé do Sul, são ofertadas 15 vagas entre fonoaudiólogo, analista financeiro, técnico em fotônica, representante comercial, motociclista no transporte de documentos, supervisor de exploração agrícola, pedreiro, vidraceiro, ajudante de motorista, açougueiro, operador de caldeira, mecânico de manutenção de máquinas, mecânico de veículos a diesel, eletricista de manutenção eletroeletrônica e borracheiro.No PAT de Jales é ofertada quatro oportunidade de emprego para trabalhar na área de vendedor de comércio varejista, açougueiro e borracheiro.O PAT de São José do Rio Preto oferta 23 oportunidades para trabalhar como consultor jurídico, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, auxiliar de escritório, faxineiro, cuidador de idosos, auxiliar de corte, costureiro na confecção em série, operador de empilhadeira, mecânico de manutenção de automóveis e mecânico de veículos a diesel.Em Catanduva são ofertadas 65 vagas de emprego entre advogado, técnico em manutenção de equipamentos de informática, técnico em fotônica, desenhista técnico, técnico em segurança no trabalho, vendedor pracista, corretor de imóveis, representante comercial, auxiliar de escritório, assistente administrativo, cozinheiro geral, garçom, barman, auxiliar nos serviços de alimentação, manicure, auxiliar de lavanderia, passador de roupa, lavador de veículos, vendedor de comércio varejista, vendedor em domicílio, caseiro, trabalhador volante da agricultura, operador de colheitadeira, tratorista agrícola, operador de máquinas, soldador, montador de máquinas, montador de equipamentos elétricos, mecânico de veículos a diesel, eletricista de manutenção eletroeletrônica, instalador de sistemas e eletricista de instalações.