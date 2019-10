Rede Santa Cruz concretiza negociação com Amigão e anuncia venda de duas de suas principais unidades em Votuporanga

publicado em 22/10/2019

A primeira e principal loja do Santa Cruz, no Centro, passa a ser Amigão Supermercados (Foto: Divulgação)

Da redaçãoA rede de Supermercados Santa Cruz anunciou nesta segunda-feira a venda de duas das suas quatro lojas instaladas em Votuporanga. A rede “Amigão”, considerada uma das gigantes do ramo vai assumir de imediato o Santa Cruz do centro da cidade, a loja pioneira da rede, e também a loja do bairro Pozzobon. A transação comercial foi confirmada pelo diretor do grupo Santa Cruz, Antonio Manoel.O comprador das duas lojas do Santa Cruz é considerado um dos grandes do comércio varejista. Trata-se da empresa CSD- Companhia Sul Americana de Distribuição, que tem patenteada a marca “Amigão Supermercados”, com sede na cidade de Maringá- PR.Para o diretor da rede Santa Cruz, Antonio Manoel, a venda de parte da rede de supermercados estava sendo planejada pelo grupo há algum tempo. Ele contou que chegou abrir negociação com a rede Carrefour, mas não prosperou. A família optou em manter duas lojas para atender uma clientela fiel ao Santa Cruz, de mais de 50 anos.Assim, as lojas da rua Amazonas com a Tocantins (antigo Supermercado Luzitana) e na rua Itacolomi (antigo Teco-Teco) permanecem com o grupo da família Santa Cruz.O supermercado Santa Cruz centro é a loja pioneira da rede. O grupo detém o ponto comercial nobre da cidade desde os anos 60, quando ainda funcionava como Casa Dias e atendia no atacado e varejo. A transformação do prédio, localizado defronte a praça central, acompanhou a evolução do comércio consumidor, transformando-se em supermercados a partir do início dos anos 70, sob a presidência do saudoso comerciante José Delgado. Já a loja do bairro Pozzobon é a caçula do grupo. Foi inaugurada em 23 de setembro de 2004 para servir a população da zona norte da cidade.Sobre a rede “Amigão” consta que é uma gigante do mercado, ocupando a 17ª posição entre as maiores empresas do ramo. Atualmente está com 15 lojas no Estado de São Paulo, presente em oito municípios: Lins, Assis, Marília, Promissão, Araçatuba, Birigui, Fernandópolis e agora em Votuporanga. Em maio de 2016, inaugurou um Centro de Distribuição da rede de supermercados em Lins para dar suporte a operação das lojas. O Centro de Distribuição conta com 5.000 metros quadrados de área de estocagem e aproximadamente 7.000 mil produtos movimentando em torno de 400.000 caixas por mês.