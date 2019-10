O evento de sábado (12) terá uma programação muito extensa e especial para todas as crianças

publicado em 06/10/2019

O secretário Emerson Pereira falou sobre a festa do dia 12 (Foto: A Cidade)

Da RedaçãoNo próximo sábado, dia 12, a partir das 9h, acontece na praça São Bento a maior Festa das Crianças de Votuporanga e região. Brinquedos infláveis, pula-pula, trenzinho da alegria, pintura facial, feira de troca de livros e gibis, teatro de fantoches, contação de histórias, oficina de caricatura infantil, pipoca, algodão doce, refrigerante, sorvetes e muita diversão e atividades. Tudo isso gratuito e aberto para toda população. Haverá ainda sorteio de brindes e bicicletas para as crianças presentes no evento.A realização do tradicional evento é da Cidade FM em parceria com a Prefeitura de Votuporanga, através da Secretaria de Assist6encia Social, e Faculdade Futura. A expectativa é que mais de mil crianças passe pelo local com suas famílias. Será uma manhã de muita alegria e diversão na praça São Bento.Em entrevista à Cidade FM, o secretário de Assistência Social, Emerson Pereira, destacou o retorno desta tradicional festa através de uma parceria com a Rádio Cidade. “É comum as pessoas lembrarem que há muitos anos existia essa festa, então agora a Secretaria de Assistência Social tem novamente o prazer de participar deste grande evento de suma importância para a população”.O evento conta ainda com o apoio do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti) e da Faculdade Futura. “Todo esse evento é realizado com muito carinho para todas as crianças que participarão desta manhã de lazer”, comentou.Em relação ao Peti, Emerson destacou que é um programa bastante relevante, porque trabalha para eliminar o trabalho infantil no país. “Nós temos essa grande preocupação, porque lugar de criança é na escola e também brincando”.O evento de sábado (12) terá uma programação muito extensa e especial para todas as crianças. O trenzinho da alegria também estará na praça e levará as crianças para passear sem nenhum custo. A Cidade 94,7 FM transmitirá ao vivo todo o evento chamando as famílias de Votuporanga e região a participar desta grande festa.O evento tem parceria com a Faculdade Futura que participará com a realização de diversas atividades no local. Também ocorrerá a 1ª Feira de Troca de Livros. Com o lema “Seu livro merece novos leitores” a feira promete compartilhar conhecimento através da doação ou troca de livros já lidos por outras pessoas. Literatura infantil, juvenil, romance, gibis e muito mais. Oficina de caricatura, teatro de fantoche, contação de histórias e pintura facial também serão ofertados gratuitamente através da parceria com a Faculdade Futura.Com o objetivo de fazer uma grande festa para a comunidade e levar as famílias de Votuporanga e região para a Praça São Bento, a Festa das Crianças tem ainda o apoio das seguintes empresas: Supermercado Porecatu, Magazine Luiza, Pontual Corretora de Seguros, Faria Veículos, Magrass, Diversões Lima, Sueli Center, Soveteria Ki-Delícia, Proarte, bebidas Poty, Mercadão dos Óculos, Planfamilia, Votuciclo e Converd.