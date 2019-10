A entrega das bicicletas, patinete elétrico e do smartphone foram entregues na manhã desta quarta-feira, no auditório da entidade

publicado em 23/10/2019

Os ganhadores da campanha do Dia das Crianças receberam os prêmios na manhã desta quarta-feira na ACV (Foto: Érika Chausson/A Cidade)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brA Associação Comercial de Votuporanga (ACV) encerrou mais uma promoção do calendário do comércio local. Na manhã desta quarta-feira, os ganhadores do sorteio da campanha ‘Ser Criança é uma Aventura’, realizada em alusão ao Dia das Crianças, receberam os prêmios no auditório da entidade.A promoção foi realizada no município de 30 de setembro a 11 de outubro e sorteou quatro bicicletas, um smartphone e um patinete elétrico. Por conta do feriado do Dia das Crianças, as lojas ficaram abertas até às 22h no dia 11 para atender a demanda de consumidores. Os vendedores dos cupons premiados também receberam um vale compras de R$ 150.Com a presença de lideranças e empresários locais, as ganhadoras Juliana Meda, Roberta Medeiros Cortez, Fabiana Fernandes e Sueli Friosi Lopes levaram para a casa as bicicletas da campanha. Como apenas Juliana é moradora de Riolândia, ela receberá o prêmio posteriormente.Já Ana Cláudia Silva, de Votuporanga, não acreditava que era uma vencedora da campanha ‘Ser Criança é uma Aventura’ e comemorou ao sair do auditório da entidade com um smartphone nas mãos.A ganhadora do principal prêmio da promoção foi a Bruna Gonçalves Rodrigues Nascimento, que levou para casa um patinete elétrico. Ao jornal A Cidade, ela contou que ficou muito feliz com a premiação. “Eles me perguntaram quantos cupons eu coloquei, e eu disse que foi um. Eu fiquei muito feliz porque através de um cupom você ganhar um patinete pra mim é muito bom”, afirmou.O presidente da ACV, Valdeci Merlotti, falou que o resultado positivo da campanha mostra que o comércio de Votuporanga está crescendo cada vez mais, não só a cidade, mas também na região. “Votuporanga está de parabéns. Agora está vindo o Amigão em duas lojas vendidas do Santa Cruz, o Muffato também vai vim, o Truck Galego também. Contratando pessoas, elas vêm e gastam no nosso comércio. Para nós foi um presente e o comércio cada dia prospera”, finalizou.Finalizada a campanha do Dia das Crianças, a Associação Comercial de Votuporanga segue com o trabalho e já deu início ao preparo da campanha mais importante no ano do comércio local: o Natal.Conforme o presidente da ACV informou ao jornal A Cidade, a ação já está sendo planejada pela equipe de marketing e deve ser anunciada no próximo mês.