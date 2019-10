Segundo a Associação Comercial de Votuporanga, por conta da campanha, os lojistas estão preparados para a demanda

publicado em 09/10/2019

Na campanha deste ano, serão sorteados um patinete, quatro bicicletas e um smartphone (Foto: Érika Chausson/A Cidade)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brO Dia das Crianças, celebrado no dia 12 de outubro, está chegando e a Associação Comercial de Votuporanga segue dedicada às ações do comércio local. Segundo a entidade ao jornal A Cidade, para este ano, a expectativa é que haja um crescimento de 5% a mais nas vendas em relação ao mesmo período do ano passado.Conforme o presidente da ACV, Valdeci Merlotti, um dos fatores que contribuem para os resultados positivos dos lojistas são as ações promovidas no comércio. Até sexta-feira (11), está sendo realizada a campanha do Dia das Crianças ‘Ser criança é uma aventura’, onde serão sorteados um patinete elétrico, quatro bicicletas e um smartphone.Para os comerciantes atingirem os objetivos deste período, a orientação da Associação Comercial é que os lojistas entrem no clima das datas comemorativa. “No caso do Dia das Crianças, a indicação é que sejam criados espaços lúdicos onde os filhos podem ficar enquanto os pais escolhem os presentes. Outras alternativas são descontos e ofertas preparadas para a época”, afirmou Valdeci.A entidade ainda exaltou que a preparação é fundamental para boas vendas, ou seja, abastecer o estoque com produtos de boa qualidade e que agrade o público alvo de cada campanha.No comércio de Votuporanga, o consumidor encontra várias opções de presentes que vão de roupas a brinquedos. O comportamento do consumidor tem mudado nos últimos anos, gerando presentes nos mais variados setores.Outra ferramenta favorável aos lojistas é o planejamento. A ACV elabora o calendário do comércio com antecedência para que os empresários tenham tempo de se programarem, além disso, para atender a demanda de consumidores, o comércio prevê aberturas especiais.Nesta sexta-feira, dia 11, véspera do Dia das Crianças, as lojas ficarão abertas até às 22h para que os clientes de Votuporanga e região possam realizar suas compras com tranquilidade.