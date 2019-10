Com as músicas “Meu Lugar” e “Não Vai Voltar” a banda ganhou as rádios de todo o país

publicado em 31/10/2019

A banda passou pela Cidade FM nesta quinta-feira (31) e cantou seus sucessos desde 2009 (Foto: A Cidade)

Na manhã desta quinta-feira (31), a banda Onze:20 esteve nos estúdios da Cidade FM participando de uma entrevista muito especial para falar da carreira e de seus novos sucessos.

Na estrada desde 2009, a banda Onze:20 é formada por Vitin, Chris Baumgratz, Fabio Barroso, Marlos Vinicius, Athos Santos e Fabio Mendes. Acumulam milhões de fãs nas redes sociais e atingem quase 300 milhões de visualizações em seus vídeos apenas no Youtube.

Agradando o público por onde passa, os artistas dizem que se identificam e gostam de fazer músicas nos estilos roots, rock e reggae.

“O rock é por que a gente gosta muito, o reggae faz parte de nossa vida, já o roots é porque descemos o morro cumprimentado todo mundo e saímos para comprar pão de chinelo e moletom, é a personificação de todos nós", contou o vocalista Vitor.

O sucesso veio já no ano de 2012 e 2013 com os singles “Meu Lugar” e “Não Vai Voltar”, que ganharam as rádios do país e até hoje tem seus clipes entre os mais visualizados no canal oficial da banda no Youtube.

A música que foi trilha sonora da novela global “Em Família” foi o single "Pra Você" tornando-se o maior hit até hoje. "Quando ligaram pra gente falando que a música estava fazendo parte da novela, a gente não acreditou, foi muita emoção", explicou o vocalista.

Com um pouco de inspiração de cada integrante, a maioria das letras é escrita pelo vocalista Vitor, Fábio Mendes e do baixista Marlos Vinicius. O que mais inspira Onze:20 é a vivência com a música.

"Costumamos dizer que escrevemos livros, pois cada história que vem na nossa cabeça a gente compõe sobre aquilo", explicou Vitor.

O disco mostrou o crescimento da banda, em 10 faixas inéditas, mais a versão acústica de “Sem Medo de Amar”, outro sucesso, que junto a “Querendo Te Encontrar” e “Te Roubar Pra Mim” estão entre as mais tocadas em nível nacional.

A música “Estações” é uma parceria recente com a Atitude 67. Além deles, a banda ainda possui outros parceiros no novo disco. “Tivemos o prazer de ter como parceiro o Tales da banda Maneva que é um grande irmão meu, e também Ana Villela na nossa música “De novo”, ela chegou com sua voz delicada e deixou todo mundo pra cima”, empolgado contou Vitor.

O radialista Rogério Marques fez algumas perguntas no quadro “Pingue Pongue”, e perguntou para a banda qual é a música que não pode faltar no show. “Tem muita coisa que não pode falta, mas as músicas de Renato Russo, Skank e também tem Bob Marley que deixa a galera pirada”, finalizou o vocalista.