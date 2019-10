Andreia Polo Amadeu começou a iniciativa em Ouroeste, passando por cidades como Indiaporã, Parisi e Distrito de Arabá

publicado em 01/10/2019

A iniciativa começou no dia seis de setembro e logo foi “seguida” pelos seus fãs (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

Uma iniciativa do bem é sempre “curtida” e “bem comentada”. Imagina quando movimenta uma rede social! Andreia Polo Amadeu é blogueira e quis se dedicar a apresentar a realidade “nua e crua”, bem diferente dos padrões da internet.Andreia viu a possibilidade de ajudar a Santa Casa de Votuporanga, com toda a sua criatividade. “Fui buscar meu filho na escola de Parisi e ali havia uma caixa de papelão, solicitando doações para o Hospital. Na hora, pensei no meu projeto de ser blogueira da realidade, apresentando o dia a dia e falando sobre solidariedade”, contou.O sucesso da ação veio da popularidade de Andreia. “Comentei com umas amigas de Ouroeste. Uma delas tem um salão de beleza que se tornou ponto de coleta. Uma outra colega de Indiaporã fez do seu açaí também lugar de arrecadação. Em Arabá, distrito de Ouroeste, consegui também”, disse.A iniciativa começou no dia seis de setembro e logo foi “seguida” pelos seus fãs. “Eu postava diariamente sobre nossa iniciativa, falava dos locais onde doar. Incentivei a colaboração porque todo mundo precisa da Santa Casa. Eu fazia os vídeos e foi um sucesso”, afirmou.Com toda esta divulgação, foram arrecadados 256 rolos de papel higiênico. “Foi muito gratificante para mim, as pessoas se unirem para ajudar. A corrente não para e quero contribuir com outras entidades”, complementou.As doações foram entregues para o Almoxarifado do Hospital. São 7.680 metros de papel higiênico. “Agradecemos todo empenho da Andreia. Consumimos, por dia, 120 rolos. Saber que ela utilizou toda a sua popularidade e as redes sociais para nos ajudar é muito gratificante. Espero que esse gesto seja reproduzido”, finalizou o provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana.