O prazo será entre os dias 29 de outubro e 1º de novembro, no Paço Municipal

publicado em 23/10/2019

Ambulantes têm até 1º de novembro para solicitar autorização de atuação no Dia de Finados (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Limpeza, reforma e construção de jazigos

Ambulantes interessados em atuar nas proximidades do Cemitério Municipal "Petronilo Gonçalves da Silva" e também no Distrito Simonsen no Dia de Finados (2/11), devem solicitar autorização no Setor de Fiscalização da Prefeitura de Votuporanga. ina...O prazo para retirar a autorização será entre os dias 29 de outubro e 1º de novembro, das 9h às 15h, no Paço Municipal. Para solicitar autorização é necessário pagar taxa diária, de acordo com o tamanho da barraca e licença no Município.Neste ano, o local destinado para a venda dos ambulantes será o mesmo do ano passado, na Rua João Gianezi, no estacionamento do Velório.O prazo para reforma e construção de jazigos no Cemitério Municipal de Votuporanga “Petronilo Gonçalves da Silva” terminou na última sexta-feira (18/10). Serviços de limpeza de sepulturas com utilização de água serão permitidos até 31 de outubro (quinta-feira). Após esta data, será proibido uso de baldes ou mangueira, podendo ser utilizados apenas tecidos.A Secretaria da Cidade ressalta que o cronograma visa organizar o local com objetivo de eliminar detritos e sujeiras que causariam transtornos nas visitações durante o Dia de Finados.