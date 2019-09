O vice-presidente da Facesp e deputado federal Marco Bertaiolli vai apresentar os benefícios da MP da Liberdade Econômica, do Cadastro Positivo e vai detalhar o trabalho de atualização da Lei do Jovem Aprendiz

publicado em 11/09/2019

O encontro será nesta quinta-feira, às 19h30, no auditório da ACV (Foto: Da Assessoria)

Com objetivo de atualizar as informações e dialogar sobre as políticas públicas que trarão impacto direto à economia brasileira, a Facesp convida a todos os empreendedores de Votuporanga e região a participarem do Encontro Regional, nesta quinta-feira (12/09), a partir das 19h30, no auditório da Associação Comercial de Votuporanga (ACV) - Região Administrativa (RA) 20.Entre os temas que serão abordados estarão: a MP 881 da Liberdade Econômica, as reformas da Previdência e a Tributária, o Cadastro Positivo e a atualização da Lei do Jovem Aprendiz.O presidente da Facesp, Alfredo Cotait Neto, afirmou que os Encontros Regionais são importantes para mostrar que a Facesp somente existe para que os anseios do empreendedor e do associativismo sejam atendidos e tenham voz nas principais discussões do cenário econômico nacional, como as reformas e demais projetos que podem impactar no dia a dia da Associação Comercial e dos empreendedores.“A Facesp é o braço político, apartidário, das associações. É esta representatividade que nos fez apoiar a MP 881, a Reforma da Previdência, o Cadastro Positivo e será com base nas expectativas dos empreendedores que defenderemos uma Reforma Tributária que tenha como foco a desoneração da folha”, adiantou.O vice-presidente da Facesp e deputado federal Marco Bertaiolli vai apresentar os benefícios da MP da Liberdade Econômica, do Cadastro Positivo e vai detalhar o trabalho de atualização da Lei do Jovem Aprendiz.“Esta MP introduziu medidas que facilitam a vida do empreendedor e das pequenas e médias empresas, que são os motores da nossa economia, principalmente na geração de emprego”, afirmou Bertaiolli.Entre as vantagens da Medida Provisória estão: o fim da autorização prévia para atividades econômicas de baixo risco; a liberdade de horário e dia para funcionamento; a digitalização de documentos; e a fixação de prazo e aprovação tácita. A MP 881, assim como a Reforma da Previdência, foi aprovada na Câmara dos Deputados e está em análise no Senado Federal.Bertaiolli vai pontuar, ainda, os avanços do Cadastro Positivo. “Ele protege o histórico de bom pagador. As consequências práticas serão uma maior oferta de crédito, a redução dos juros e o aumento do consumo”, avaliou.“Vamos simplificar e desburocratizar a contratação de jovens, desonerando o empregador e gerando cada vez mais oportunidade para nossa juventude”, afirmou Bertaiolli sobre a atualização da Lei do Jovem Aprendiz.A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), o programa de liberação do FGTS e a criação da Frente Parlamentar em Defesa das Associações Comerciais serão igualmente detalhados durante a reunião.Felipe Daniel Fernandes Garcia, vice-presidente da RA 20 e presidente da Associação Comercial e Empresarial de Cardoso, conta que o Encontro Regional destaca a força do interior para a economia do setor. "Essa atenção para as nossas Associações Comerciais é extremamente importante, para fortalecer a nossa união e para que consigamos ainda mais resultados para o comércio paulista. Quando a diretoria da Facesp vem até nós, mostra o reconhecimento que a instituição tem também para aqueles que estão mais distantes, mas que realizam um belo trabalho em prol do desenvolvimento econômico e social do setor”.O presidente da ACV Votuporanga, Valdeci Merlotti, destaca que “o Encontro Regional promove uma aproximação das Associações Comerciais do interior com a Facesp, estreitando esse laço que é tão importante para a força do nosso setor. Mesmo estando longe da Capital, nossas Associações Comerciais são atuantes e sempre em busca de garantir os direitos dos empresários. Exemplo disso, são diversos movimentos que foram incentivados do interior e que geraram benefícios para todo o Estado”.A RA 20 compreende os seguintes municípios: Auriflama, Cardoso, Estrela d’Oeste, Fernandópolis, General Salgado, Jales, Macaubal, Nhandeara, Ouroeste, Palmeira d’Oeste, Riolândia, Santa Albertina, Santa Fé do Sul, Sebastianópolis do Sul, Valentim Gentil e Votuporanga.