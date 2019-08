Centro de Convenções recebeu profissionais renomados para o evento da Santa Casa de Votuporanga

publicado em 26/08/2019

Profissionais renomados debateram temas pertinentes na assistência para um público (Foto: Santa Casa)

Tratar lesões com qualidade e ainda mais humanização. Este foi o objetivo do IX Simpósio em Prevenção e Tratamento de Feridas, promovido pela Santa Casa de Votuporanga na última sexta-feira (23/8), no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”.

Profissionais renomados debateram temas pertinentes na assistência para um público composto por enfermeiros, técnicos de enfermagem e médicos de diversas cidades da região. Foi um dia de muito aprendizado e troca de experiências.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, deu as boas-vindas. “O nosso Grupo de Curativos está há quase 10 anos fazendo o seminário acontecer, com muita qualidade e estudo. Quero parabenizar a todos os envolvidos, em especial a idealizadora Clarissa Vaz Nunes (enfermeira coordenadora do Grupo). Quando você entrou no Hospital, eu vi todo seu trabalho, que além de referência, traz conhecimento para todos com estas qualificações”, disse.

Clarissa destacou a sua satisfação com o Simpósio. “É muito bom ter a oportunidade de trazer atualizações que acontecem em grandes centros para nossa região toda. Me sinto privilegiada de fazer parte disso, qualificando o tratamento de lesões”, afirmou.