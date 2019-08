Por Graziele Delgado e Evandro Valereto

Você sabe o que é FGTS? Trata-se do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, criado para proteger o trabalhador registrado que é demitido sem justa causa. A essa altura, você já deve ter ouvido falar que o governo liberou parte do FGTS de contas ativas e inativas para o saque. Mas como isso vai funcionar?Essa foi uma estratégia econômica adotada para motivar o consumo e movimentar o mercado. Antes dessa medida, o FGTS podia ser sacado quando: um funcionário fosse demitido sem justa causa; quando a conta estava inativa por três anos; portadores de doenças graves como HIV, câncer, entre outras; para comprar um imóvel financiado ou no momento da aposentadoria.Essa nova estratégia econômica liberou duas formas diferentes de saque. A primeira, chamada Saque Imediato, é que todos os trabalhadores que possuem contas ativas ou inativas poderão sacar até R$ 500,00 de cada conta, limitado ao valor do saldo total. Para as pessoas que vão sacar até R$ 100,00, basta ir até a casa lotérica mais próxima com o RG e o CPF em mãos. Para os clientes da Caixa Econômica Federal, o valor será debitado automaticamente na conta até outubro/2019. Para os demais, há um cronograma de saque, de acordo com seu mês de aniversário. Basta acessá-lo no site da Caixa e consultar o dia para fazer seu saque.A segunda modalidade é o saque-aniversário. Nesse caso, quem optar por ele poderá sacar entre 5 até 50% do valor total do seu saldo no mês do seu aniversário, todos os anos. Porém, se a pessoa for demitida sem justa causa não poderá sacar 100% do valor (como ocorre atualmente). Quem optar por essa modalidade deverá avisar a Caixa até outubro/2019.Independente de optar pelo saque-aniversário, todos terão acesso a uma graninha ainda esse ano. Nossa dica é que você use esse dinheiro com sabedoria e não gaste “à toa”. Se você tem alguma dívida com juros maiores, tente quitá-la ou abater parte do seu valor. Se você não tem dívidas e está fazendo sua reserva de emergência, aproveite para complementá-la. Está com tudo em dia e tem reserva de emergência? Então, que tal começar a investir ou designar esse dinheiro para realizar um sonho?O que importa, é usar esse dinheiro com consciência e aproveitá-lo da melhor maneira, sem arrependimentos!