O evento será realizado no dia 26 de outubro, no novo Centro de Eventos; vendas dos convites terão início em 2 de setembro

publicado em 24/08/2019

A dupla Chitãozinho e Xororó se apresentará no novo Centro de Eventos do Assary Clube de Campo (Foto: Divulgação)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brApós o sucesso da apresentação do grupo Raça Negra em Votuporanga, o Assary Clube de Campo promoverá mais um show que promete agitar a cidade. Em comemoração aos 55 anos de fundação do clube, o Assary traz para mais um show, uma das duplas sertanejas mais conceituadas do Brasil: Chitãozinho e Xororó.A apresentação dos irmãos, que fizeram parte da trilha sonora da vida de muitos brasileiros, será realizada no dia 26 de outubro, no novo Centro de Eventos do Assary. Além do show da dupla, que completa 50 anos de carreira no próximo ano, o evento ainda contará com mais atrações, que serão divulgadas no decorrer dos dias.O diretor social do clube, Baiano, contou ao jornal A Cidade que, assim como todos os outros, este evento é muito especial, principalmente por ser realizado em comemoração ao aniversário do Assary. “É um sonho realizado trazer esses ícones da música sertaneja para Votuporanga em comemoração ao aniversário do clube. Não poderíamos deixar de trazer uma atração tão grandiosa para abrilhantar nosso evento”, contou.Da mesma forma como ocorreu nas demais apresentações, o show das vozes de “Evidência” acontecerá no novo espaço de eventos do Assary para melhor acomodar os participantes e promover experiências gratificantes, tanto para os artistas quanto para os associados e visitantes.A organização do Assary Clube de Campo ainda reforçou ao A Cidade que os participantes podem optar pela compra de ingressos pista ou arquibancadas vip, além das tradicionais mesas. A venda dos convites terá início a partir do dia 2 de setembro, na secretaria do clube e nos demais pontos de vendas.Para o presidente do Assary, Maurício Santini, a expectativa para este evento são as melhores, uma vez que os shows anteriores tiveram resultados positivos para a população. “A gente espera agradar a todos, tantos os associados quanto os visitantes, porque sabemos que toda a região de Votuporanga prestigia nossos eventos. Nós fazemos isso para agradar a todos e temos certeza que será um sucesso”, reforçou.