publicado em 22/08/2019

A apresentadora Eliana e o cantor Gustavo Mioto estiveram nesta quinta-feira em Votuporanga (Foto: Daniel Castro/A Cidade)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brA apresentadora Eliana, do SBT, esteve em Votuporanga na tarde desta quinta-feira, quando fez gravações com o cantor votuporanguense Gustavo Mioto. Entre os lugares visitados, está a escola Anglo, o Auto Posto Votu e a entidade Lar Viver Bem.Assim que souberam da passagem dos dois pela cidade, pessoas foram para a frente da escola Anglo no final da tarde. De lá o cantor e a apresentadora foram para o Auto Posto Votu e logo muitas pessoas param para acompanhar a gravação. Na sequência, eles seguiram para o Lar Viver Bem.Quarta-feira, Thaynara OG e Gustavo Mioto anunciaram, por meio de um comunicado, o fim do namoro de quase um ano. Após muitos boatos surgirem, tentando justificar o motivo do término, a influencer e o cantor decidiram se manifestar mais uma vez.“Entendo que vocês queiram saber isso por mim. Não estou namorando, mas tá tudo bem comigo e queria agradecer todas as mensagens de carinho”, escreveu Thay em seus Stories. “Foi mais um relacionamento que não deu certo como tantos outros, então bola pra frente. Histórias inventadas em um momento em que se precisa de empatia e respeito só machucam todo mundo. Isso tá tomando uma proporção desnecessária e que me assusta”, completou.