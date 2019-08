No próximo dia 29, às 20h, na Casa da Advocacia e Cidadania de Votuporanga, será realizada a palestra “Compliance” com o doutor Fernando Borges Vieira

publicado em 11/08/2019

Adelino Ferrari é o presidente da 66ª Subseção de Votuporanga da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) (Foto: Reprodução)

Daniel Castrodaniel@cidadevotuporanga.com.brÉ comemorado em 11 de agosto o Dia do Advogado, data em que homenageia os profissionais responsáveis em representar os cidadãos perante a Justiça. Na cidade, a data foi comemorada com antecedência, no último dia 2 com um jantar especial realizado pela 66ª Subseção de Votuporanga da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). O evento ocorreu no Centro de Eventos do Sindicato Rural.O Direito é a ciência das normas que regulam as relações entre os indivíduos na sociedade, e quando existe uma situação fora dessas normas, entra o trabalho do advogado, que é o de nortear e representar clientes em qualquer instância, juízo ou tribunal. No dia 20 de junho se comemora o Dia do Advogado Trabalhista, especializado em defender assuntos relacionados às atividades trabalhistas.A OAB de Votuporanga é presidida pelo advogado Adelino Ferrari e no próximo dia 29, às 20h, na Casa da Advocacia e Cidadania de Votuporanga, será realizada a palestra “Compliance” com o doutor Fernando Borges Vieira, que é advogado; mestre em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, Legal Coaching pela Sociedade Brasileira de Coaching, conselheiro Seccional e Palestrante da Comissão de Cultura e Eventos da OAB-SP.A Casa da Advocacia e da Cidadania de Votuporanga fica na rua Espírito Santo, 2468. As inscrições podem ser feitas pelo telefone (17) 3421 – 6711, mediante a doação de um quilo de alimento não perecível. As vagas para a palestra são limitadas e serão conferidos certificados de participação.