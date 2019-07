Cerimônia de posse foi realizada na noite desta segunda-feira, no auditório da Associação Comercial, e contou com várias lideranças

publicado em 29/07/2019

Os membros da nova diretoria que assumiram, na noite de ontem, a Associação Comercial de Votuporanga (ACV) (Foto: Daniel Castro/A Cidade)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brCom a presença de lideranças municipais de diversas áreas, entre elas o prefeito João Dado, empresários e comerciantes, foi realizada na noite de ontem a posse da nova diretoria da Associação Comercial de Votuporanga, que fica no cargo até julho de 2020. O ato ocorreu no auditório da ACV e a presidência segue com o empresário Valdeci Merlotti, que tem o desafio de alavancar ainda mais o comércio.Em conversa com o jornal A Cidade, o presidente contou que o desafio contínuo é de alavancar e melhorar o comércio local, para que o setor siga movimentado, gerando emprego e renda. “Buscamos sempre crescer, agregar e melhorar para que o comércio siga tendo o sucesso”, destacou.Para seguir melhorando, o contabilista entende que é necessário buscar novas promoções e ações que movimentem o setor, por isso ele espera um segundo mandato ainda melhor, já que conhece mais a ACV. “No primeiro, tudo é novidade, mas agora já passamos por tudo, então nossas expetativas agora são ainda mais positivas em buscas de melhorias para o comércio”, completou.Em assembleia realizada no dia 28 de junho, Valdeci foi reeleito para continuar na função que já exercia desde julho do ano passado. Além dele, foram empossados o 1ª vice-presidente Carlos Eduardo Ramalho Matta (Multi Droga Centro), 2ª vice-presidente Elza Mara Pignatari Pinzan (A Joia), secretário-geral Celso Penha Vasconcelos (Escritório Penha Vasconcelos), secretário-adjunto Amarildo Claudino Leite (Cacau Show), tesoureiro-geral Robson Luiz Martim (Tok Calçados), tesoureiro-adjunto João Batista Gomes (O Tubarão), diretor administrativo Edison Pinzan Junior (Consultório Odontológico), diretor SCPC/SRC Marcos Gerólamo Aureliano (Mega Online), diretor de marketing Leandro Barros dos Santos (Poly Sport), diretor de novos associados Carlos Humberto Tonani Marão (Marão Seguros), diretora de eventos Márcia Cristina de Souza (Yohn Boutique), diretor de calendários Ivo Henrique Matavelli (Hering Store). Também integram a chapa outros importantes nomes do empresariado local, que participam de outras diretorias e conselhos específicos.