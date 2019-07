O flagrante aconteceu durante patrulhamento das equipes em combate ao crime na cidade

publicado em 22/07/2019

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brPoliciais militares da Rocam e Força Tática prenderam neste domingo um homem, de 28 anos, e uma mulher, de 40 anos, por envolvimento com o tráfico de drogas na rua Rio Verde, Zona Norte de Votuporanga. O flagrante aconteceu durante patrulhamento das equipes em combate ao crime na cidade.Segundo informações dos policiais da Rocam, ao adentrar na rua Rio Verde, junto com a equipe da Força Tática, avistaram o acusado de 28 anos e em seguida a indiciada de 40 anos, em atitude suspeita, razão pela qual realizaram a abordagem.Conforme consta na ocorrência, os envolvidos já são conhecidos nos meios policiais pela prática do crime de tráfico de drogas, inclusive foram presos neste ano e deixaram o sistema prisional recentemente.Durante a abordagem, as equipes da Rocam e Força Tática localizaram diversas pedras de crack e várias porções de cocaína prontas para a comercialização, além de uma sacola plástica contendo cerca de 157 gramas de cocaína, dinheiro e materiais usados para preparar e embalar os entorpecentes.Questionados, os acusados confessaram a prática do crime. Diante dos fatos, os policiais deram voz de prisão em flagrante aos traficantes, sendo encaminhados até o Plantão Policial de Votuporanga, onde a autoridade local autuou os indivíduos por tráfico e ratificou a prisão dos mesmos. Os traficantes permaneceram detido na cadeia pública ficando à disposição da Justiça.