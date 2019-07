Amilar Riva se apresenta no próximo dia quatro, no Centro de Convenções; a entrada é doação para o Hospital

publicado em 29/07/2019

O repertório é composto de músicas típicas, representativas de 12 países da América do Sul, da Europa e da América do Norte e Central (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

Um boa história de amor sempre tem uma trilha sonora! Arlete Mendes e Amilar Riva são pessoas altruístas, com uma relação de carinho amor pela Santa Casa de Votuporanga. Frequentemente, dedicam toda sua energia em fazer o bem ao próximo. Recentemente, seu Amilar decidiu unir toda sua musicalidade com solidariedade!Ele irá se apresentar em um recital de violão, que será realizado no próximo dia quatro, no Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo, às 20h30. A entrada será um litro de leite, que será doado para o Hospital.O recital é promovido pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura e Economia Criativa, e Prefeitura de Votuporanga, através da Secretaria da Cultura e Turismo.A produtora artística e musical, Arlete Mendes, explicou como surgiu o evento. “Foi publicado o Edital ProAC Município de Votuporanga, onde a Prefeitura tornou público para que os interessados fizessem inscrições para concorrências. Entrei com o projeto na categoria de música e, perante análise de uma equipe de São Paulo, foi aprovado”, disse.Ela falou da escolha de colaborar com o Hospital. “Conheço a realidade bem de perto, sei da demanda diária desta Instituição que atende o Sistema Único de Saúde (SUS) de Votuporanga e região. Desenvolvo vários trabalhos voluntários na Entidade e esse será mais um. O Recitalista também. Em época de final de ano, enche os corredores, quartos e a Hemodiálise com melodias que tira de seu violão, já foi até garoto propaganda de campanhas para arrecadar recursos. Não poderíamos deixar passar a oportunidade de mais uma vez pensar no próximo”, afirmou.O repertório é composto de músicas típicas, representativas de 12 países da América do Sul, da Europa e da América do Norte e Central. “Iremos viajar para Brasil, Paraguai, Venezuela, Argentina, Chile, Uruguai, Itália, França, Hungria, Espanha, Áustria e México. Será uma noite inesquecível”, destacou.O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, convidou a todos. “Este casal é muito especial para nosso Hospital. São voluntários dedicados, que realmente vivem o amor ao próximo. Além disso, seu Amilar é muito talentoso. Não tenho dúvidas de que, além de contribuir com a nossa causa, o público irá desfrutar de música de qualidade”, finalizou.